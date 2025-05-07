Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu evleniyor! O anları böyle yayınladı

Dilan ve Engin Polat çiftinin kara para aklama soruşturmasında Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Dilan Polat'tan önce tahliye edilen Sıla Doğu hakkında geçtiğimiz aylarda da ‘hayasız hareket’ soruşturması başlatılmıştı. Her adımı olay olan Polat ailesi bu defa doğum günü kutlamalarıyla dikkat çekti.

EVLİLİK TEKLİFİ ALDI

Sıla Doğu ve Can Doğu için hazırlıklar yapıldı. Polat ailesinin yakın arkadaşlarını çağırdıkları partide Sıla Doğu evlilik teklifi aldı.

Sıla Doğu o anları sosyal medya hesabından peş peşe yayınladı. Sosyal medyada ise görüntüler kısa sürede viral oldu.