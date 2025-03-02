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Dilan Polat'ın Instagram hesabı kapatıldı mı? Gözaltına aldıran görüntüler gündemdeydi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.03.2025 09:50
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Dilan Polat’ın geniş bir takipçi kitlesine sahip olduğu Instagram hesabına erişim sağlanamaması gündeme geldi. Bazı takipçiler, hesabın bilinçli olarak kapatıldığını öne sürerken, bazıları ise platform tarafından erişim kısıtlaması getirildiği yönünde tahminlerde bulundu.

Dilan Polat'ın Instagram hesabı kapatıldı mı? Gözaltına aldıran görüntüler gündemdeydi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada hızla yayılan bir video nedeniyle Engin Polat, Dilan Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan hakkında uyuşturucu kullanımıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Ortaya çıkan bir video sonrası sosyal medyada tepkiler yağdı ve Polat ailesinin evinde arama yapıldı ve gözaltı kararı verildi.

Dilan Polat, Instagram hesabı üzerinden takipçilerine açıklama yaptı. "Arkadaşlar ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm kalmadı, artık bittim." diyen Polat'ın videoda gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

Ev araması ve ifade sonrası serbest bırakılan Dilan Polat'ın hesabı da kapandı.

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Dilan Polat'ın Instagram hesabına ulaşılamıyor. Kullanıcılar web sayfasında "üzgünüz bu sayfaya ulaşılamıyor" hatası, mobilde ise "henüz hiç gönderi yok" bilgisiyle karşılaşıyor.

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DİLAN POLAT'IN HESABI KAPATILDI MI?

Bu durum, Dilan Polat'ın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamaların ardından gerçekleşti. Hesabına erişilememesi, Polat’ın takipçileri arasında çeşitli spekülasyonlara neden oldu. Daha önce de benzer durumlar yaşanmış ve Polat'ın hesabı geçici olarak erişime kapanmıştı. Bazı takipçiler, hesabın bilinçli olarak kapatıldığını öne sürerken, bazıları ise platform tarafından erişim kısıtlaması getirildiği yönünde tahminlerde bulundu.

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Dilan Polat
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