Görüntüler şoke etti! Dilan Polat ve Engin Polat, uyuşturucu suçlamasıyla sabaha karşı gözaltına alındı! İşte gözaltından ilk kare

Sosyal medyada Dilan Polat'ın yayınladığı bir video tepkilere neden oldu. Konuyla ilgili Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında uyuşturucu suçlamasıyla soruşturma başlatıldı ve gözaltı kararı verildi.

"BEN ARTIK YAŞAYAMIYORUM"

Soruşturma haberinin ardından Dilan Polat, sosyal medyadan bir görüntü paylaşarak, "Ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı artık bittim. Hakkımızda haber çıkmış, gözaltına alındılar diye. Ve muhtemelen gelirler. Alın götürün" dedi.

POLAT ÇİFTİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Kişiler hakkında savcılıkça ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçlarından gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat sabaha karşı gözaltına alındı.

Polisin güvenlik önlemleri altında hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Polat çifti, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DİLAN POLAT'IN UYUŞTURUCU ALDIĞI İDDİA EDİLEN VİDEO

Videoda, soruşturma konu kişiler birlikte görünürken, Dilan Polat'ın konuşmaları duyuluyor. Dilan Polat, Hazal Erdoğan'a ayağa kalkmasını söylüyor, Erdoğan, ayağa kalkacak halde olmadığı yanıtını veriyor. Bu sırada Alper Kürşat ise sephayı siliyor. Engin Polat ise koltukta sıkıntılı bir şekilde yer alıyor.

Uyuşturucu nedeniyle gözaltı kararı çıkartılan Dilan Polat iftira atıldığını belirterek ağladı



"Sosyal medya baskısı yüzünden video her yere yayılıyor. Muhtemelen yine alıp götürecekler ve ben artık yaşamak istemiyorum" pic.twitter.com/j5LotC0zh6 — Mynet (@mynet) March 1, 2025

Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır