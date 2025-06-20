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Dilan Polat'ın kızı Nilda'nın ortaokul mezuniyet kıyafetine yorum yağdı! Dekolte eleştirildi

Gündemden düşmeyen fenomen Dilan Polat kızı Nilda'nın ortaokul mezuniyeti öncesi paylaşım yaptı. Nilda'nın dekolte detaylı kıyafeti ise fenomenin takipçilerinden eleştiri aldı.

Dilan Polat'ın kızı Nilda'nın ortaokul mezuniyet kıyafetine yorum yağdı! Dekolte eleştirildi

Cezaevinden çıktıktan sonra bir daha paylaşım yapmayacağını söylese de dayanamayan Dilan Polat paylaşımlarına devam ediyor. Tedavi altında bir peş peşe paylaşımlar yaparak dikkat çeken Polat bu sefer kızını paylaştı.

Sık sık çocukları Nilda ve Milan'la paylaşımlar yapan Polat, son olarak Nilda’nın ortaokul mezuniyetine hazırlandığı anları takipçileriyle paylaştı. Dilan Polat ve kızı Nilda bu sefer de bu pozla gündeme geldi.

Kısa süreli hastane yatışının ardından eve dönen Dilan Polat kızı Nilda'nın ortaokul mezuniyetine hazırlandığını anları paylaşınca eleştiriler gecikmedi.

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Dilan Polat'ın kızının mezuniyet için tercih ettiği dekolteli kıyafet seçimine eleştiri yağdı. Nilda'nın ortaokul mezuniyeti için seçimini görenler "Bir çocuk için bu kıyafet çok abartı", "O elbise olmamış", "o bir çocuk bu kıyafet çok fazla", "Bir kız çocuğuna bu kıyafet çok abartı" eleştirisinde bulundu.

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Dilan Polat ise daha sonra paylaşımını yorumlara kapadı.

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Dilan Polat
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