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  4. Dilan Polat'ın kocası Engin Polat için karar verildi! Avukatı yayınladı

Dilan Polat'ın kocası Engin Polat için karar verildi! Avukatı yayınladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.02.2025 16:28
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‘Kara para aklama’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlamalarından tutuklanıp aylarca cezaevinde kalan Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni bir gelişme yaşandı. Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz, Engin Polat'ın ‘Dolandırıcılık’ suçundan beraat ettiğini sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Dilan Polat'ın kocası Engin Polat için karar verildi! Avukatı yayınladı

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan ara kararda tahliye edilen Dilan Polat ile kocası Engin Polat hakkında yargı süreci devam ediyor.

Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz, sosyal medya hesabından Engin Polat'a verilen beraat kararını yayınladı. Horoz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Engin Polat'a verilen beraat kararını şu sözlerle açıkladı:

DİLAN POLAT

"Kamuoyunun Bilgisine, İstanbul Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülmekte olan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Davasında da öncül suç olarak öngörülen Dolandırıcılık Suçuna ilişkin yapılan yargılama sonunda Müvekkil ENGİN POLAT hakkında BERAAT kararı verilmiştir.

SEVİNÇ HOROZ

Kamuoyunda uzunca bir süre maalesef belli bir kesim tarafından müvekkile ilişkin masumiyet karinesi yok sayılmış, lekelenmeme hakkı ihlal edilmiş ve Anayasa tarafından güvence altına alınan bir kısım kişilik hakları da ihlal edilmiştir. Adaletin tecelli etmesinden ve müvekkil hakkında Beraat kararı verilmiş olmasından duyduğumuz mutluluğu kamuoyu ile de paylaşmak isteriz. Saygılarımızla"

engin polat

Engin Polat ise paylaşımı alıntılayarak "Çok şükür" notunu düştü.

Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat
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