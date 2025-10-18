MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Dilan Polat intihar mı ediyor? Son paylaşımı korkuttu! 'Sizi çok seviyorum' deyip...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp Kurumu analizleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında numuneleri incelenen 19 kişiden 8’inin testinin pozitif çıktı. Bu isimlerden biri de Dilan Polat oldu. Polat test sonucuna itiraz ederek gözyaşları içinde paylaşımlar yaptı. Ünlü isim şimdi de 'veda' paylaşımıyla dikkat çekti.

Dilan Polat intihar mı ediyor? Son paylaşımı korkuttu! 'Sizi çok seviyorum' deyip...
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 8 Ekim’de gerçekleştirdiği operasyonda evlerinden alınan 19 ünlü ismin test sonuçları belli oldu. Adli Tıp Kurumu’nda alınan saç ve kan örneklerinin analizinde 8 kişinin testinin pozitif çıktığı belirlendi.

Bu isimlerden biri de Dilan Polat oldu. Test sonuçlarının açıklanmasının ardından peş peşe paylaşımlar yapan Polat uyuşturucu kullanmadığını belirterek, testlerinde çıkabilecek tek sonucun yeşil reçeteli ilaçlardan kaynaklanabileceğini söyledi.

Dilan Polat intihar mı ediyor? Son paylaşımı korkuttu! Sizi çok seviyorum deyip... 1

PAYLAŞIMI KORKUTTU

Gözyaşları içinde gece boyu açıklamalar yapan Dilan Polat son paylaşımıyla dikkat çekti. 'Vedalar ancak güzel yürekleri acıtır' sözünü paylaşan Dilan Polat 'Nilda ve Milan Efe sizi çok seviyorum' notunu düştü.

Dilan Polat intihar mı ediyor? Son paylaşımı korkuttu! Sizi çok seviyorum deyip... 2

Dilan Polat'ın paylaşımı 'intihar mı ediyor?' sorusunu akıllara getirdi.

Dilan Polat intihar mı ediyor? Son paylaşımı korkuttu! Sizi çok seviyorum deyip... 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Geceye damga vurdu! Arkasını dönünce olay olduGeceye damga vurdu! Arkasını dönünce olay oldu
Bir dönemin aranan ismiydi! Duayen sunucu son haliyle gündemdeBir dönemin aranan ismiydi! Duayen sunucu son haliyle gündemde

Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.