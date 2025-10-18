Dilan Polat intihar mı ediyor? Son paylaşımı korkuttu! 'Sizi çok seviyorum' deyip...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 8 Ekim’de gerçekleştirdiği operasyonda evlerinden alınan 19 ünlü ismin test sonuçları belli oldu. Adli Tıp Kurumu’nda alınan saç ve kan örneklerinin analizinde 8 kişinin testinin pozitif çıktığı belirlendi.

Bu isimlerden biri de Dilan Polat oldu. Test sonuçlarının açıklanmasının ardından peş peşe paylaşımlar yapan Polat uyuşturucu kullanmadığını belirterek, testlerinde çıkabilecek tek sonucun yeşil reçeteli ilaçlardan kaynaklanabileceğini söyledi.

PAYLAŞIMI KORKUTTU

Gözyaşları içinde gece boyu açıklamalar yapan Dilan Polat son paylaşımıyla dikkat çekti. 'Vedalar ancak güzel yürekleri acıtır' sözünü paylaşan Dilan Polat 'Nilda ve Milan Efe sizi çok seviyorum' notunu düştü.

Dilan Polat'ın paylaşımı 'intihar mı ediyor?' sorusunu akıllara getirdi.