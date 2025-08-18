MAGAZİN

Dilan Polat, 'kara kutusu Şule' ile kavga etti! Mesajları paylaşıp ağzına geleni söyledi

Dilan Polat ve dava süresince evin ‘kara kutusu’ olarak anılan daha sonra sınır dışı edilen yardımcısı Şule ile kavga etti. Fenomen sosyal medyada mesajları paylaşıp yardımcısına ağzına geleni söyledi.

Kubra Akalın

Tahliye edildikten sonra paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Dilan Polat evindeki her anı da paylaşıyor. Sınır dışı edilen yardımcısı Şule'yi geri getirebilmek için 'elimden geleni yapıyorum' diyen ve daha sonra Şule'nin dönmesiyle mutluluktan havaya uçan Dilan Polat şoke etti.

Dava süresince evin ‘kara kutusu’ olarak nitelendirilen yardımcısı Şule ile Dilan Polat birbirine girdi.

Dilan Polat yardımcısının mesajlarını paylaşarak "Sen benim patronum değilsin" dedi. Hızını alamayan Polat bağıra çağıra ağzına geleni söyledi.

AĞZINI DA BOZDU

Fenomen "Bu kadar hadsizlik o kadar fazla ki; cidden çalışmak istemiyor, gelmek istemiyor zoraki geliyor ama cidden pardon derler adama yani. Sen zaten çoktan kafana Dubai'ye gitmeyi göze almıştın, sen zaten giderken bunu planlamıştın! Hadi ya hadi... Bu alenen beni tehdit ediyor. Senin karşında kim var ya sen beni elinde oynatıyorsun" dedi.

Dilan Polat "Sen benim evime gelen birine karışamazsın. G.tümü yırttım ortadan ikiye çalışma izni alacağım diye, niye yırttım kendimi. Yazık yazık" diyerek sinirlendi.

