Dilan Polat köprüde intihar girişiminde mi bulundu? Engin Polat yaşananları anlattı

Dilan Polat bu sefer de intihar iddialarıyla gündeme geldi. Dilan Polat'ın FSM Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunduğu iddiaları sonra Engin Polat açıklama yaparak yaşananları anlattı. Sosyal medyada "Dilan Polat intihar mı etti?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Dilan Polat köprüde intihar girişiminde mi bulundu? Engin Polat yaşananları anlattı
Kubra Akalın

Uyuşturucu testi pozitif çıktığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat yine gündemde. Dilan Polat'ın köprüde intihar girişiminde bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Dilan Polat intihar mı etti, köprüde ne yaşandı?

Dilan Polat'ın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Adem Metan iddiasında şunları söyledi:

Dilan Polat köprüde intihar girişiminde mi bulundu? Engin Polat yaşananları anlattı 1

"PANİK ATAK GEÇİRİP..."

"Dilan Polat, evden intihar etmek amacıyla ayrılıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde atlamak için korkuluklara çıktığı sırada, polis ekipleri ve Engin Polat olay yerine geliyor. Engin Polat’ın ikna çabaları sonucu Dilan Polat, köprüden indirilerek kurtarılıyor."

Dilan Polat köprüde intihar girişiminde mi bulundu? Engin Polat yaşananları anlattı 2

Olay yerine gelerek eşini intihardan vazgeçirdiği iddia edilen Engin Polat ise yaşananlara dair açıklama yaptıç Engin Polat Dilan Polat'ın intihar girişiminde bulunmasına dair "Ablasına giderken panik atak geçirip trafik ve kendi güvenliğini düşünerek, köprü çıkışında arabayı çekip beni aradı. Olay bu" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat
