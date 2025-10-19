Dilan Polat köprüde intihar girişiminde mi bulundu? Engin Polat yaşananları anlattı

Uyuşturucu testi pozitif çıktığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat yine gündemde. Dilan Polat'ın köprüde intihar girişiminde bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Dilan Polat intihar mı etti, köprüde ne yaşandı?

Dilan Polat'ın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Adem Metan iddiasında şunları söyledi:

"PANİK ATAK GEÇİRİP..."

"Dilan Polat, evden intihar etmek amacıyla ayrılıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde atlamak için korkuluklara çıktığı sırada, polis ekipleri ve Engin Polat olay yerine geliyor. Engin Polat’ın ikna çabaları sonucu Dilan Polat, köprüden indirilerek kurtarılıyor."

Olay yerine gelerek eşini intihardan vazgeçirdiği iddia edilen Engin Polat ise yaşananlara dair açıklama yaptıç Engin Polat Dilan Polat'ın intihar girişiminde bulunmasına dair "Ablasına giderken panik atak geçirip trafik ve kendi güvenliğini düşünerek, köprü çıkışında arabayı çekip beni aradı. Olay bu" dedi.