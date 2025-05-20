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Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni gelişme! Başsavcılık beraat kararına itiraz etti! Yeniden hapse girecek mi?

Sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşantılarıyla dikkat çeken Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanmıştı. 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen çiftle ilgili dolandırıcılık suçundan da dava açılmıştı. Polat ailesinin beraat kararına Başsavcılık itiraz etti.

Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni gelişme! Başsavcılık beraat kararına itiraz etti! Yeniden hapse girecek mi?
Öznur Yaslı İkier

Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanmış ve 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

Bahis oyunları oynatmak için bayilik ve banka hesabını kullandırması karşılığında komisyon vereceğini vaat ettiği kişiyi 600 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanıp beraat eden Engin Polat'ın davasında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay, 2021 yılında yaşandı. Tufan Yılmaz'a Engin Polat'ın başında olduğu iş organizasyonları kapsamında bahis oyunları oynatmak üzere bayilik verileceği yönünde teklif yapıldı.

Yurtdışından gelecek paralar için döviz hesabı açması da istenirken bunun karşılığında komisyon alacağı da eklendi. Polat'la Tuzla'da görüşen Yılmaz'a, 1 milyon lira teminat yatırması karşılığında bahis oyunları oynatması için bayilik verme teklifinde bulunuldu. Yılmaz, kendisine bahis oyunları bayiliği verileceği vaadine kanarak Polat'a 600 bin lira ödedi.

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Vaat edilenlerin gerçekleşmediğini iddia eden adamın şikayeti üzerine Engin Polat hakkında "dolandırıcılık" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Müştekiyi tanımadığını söyleyen Polat, "Kendisi cezaevindeyken beni basında gördüğü için bu şekilde iddialarda bulunduğunu düşünüyorum" dedi.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında Polat'ın cezalandırılmasını talep ederken mahkeme, ödemenin ispatına dair belge bulunmadığından beraatına karar verdi.

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"MAHKUMİYETİ GEREKİRKEN BERAATI YASAYA AYKIRI"

Günaydın'dan Arzu Kaya'nın haberine göre; kararın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı beraat hükmüne itiraz etti.

Sanık Engin Polat'ın olay zamanı bahis oyunları bayiliği verileceği ve banka hesaplarının kullanılması karşılığı komisyon alacağı yönündeki hileli söylemlerle mağduru kandırıp 600 bin lira alarak dolandırdığının sabit olduğunu belirtti.

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Mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken beraatına karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu ifade eden Başsavcılık, kararın kaldırılması için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne dosyayı taşıdı. Gözler üst mahkemeden gelecek son karara çevrildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat
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