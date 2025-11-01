Diziden apar topar çıkartılmıştı! Miray Daner peş peşe paylaştı! Beğeni yağdı

Medcezir, Vatanım Sensin, Bir Litre Gözyaşı, Kara Tahta ve Hudutsuz Sevda gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Miray Daner şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa son pozlarıyla dikkat çekti.

Daner'in peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Miray Daner'e sosyal medyada; 'Başka bir aurası var', 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyor', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.