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Dizisi apar topar final yapmıştı! Melisa Döngel soluğu tatilde aldı! Peş peşe bikinili pozlar...

Son olarak Holding dizisi ile ekranlarda yer alan ve projesi apar topar final yapan ünlü oyuncu Melisa Döngel şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Yeni proje öncesi dinlenen Melisa Döngel bikinili pozlarıyla dikkat çekti. Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Dizisi apar topar final yapmıştı! Melisa Döngel soluğu tatilde aldı! Peş peşe bikinili pozlar...
Öznur Yaslı İkier

Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam, Kusursuz Kiracı, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, Kirli Sepeti ve Holding gibi birçok projede rol alan ünlü oyuncu Melisa Döngel şimdilerde özel hayatıyla gündemde.

Yeni proje öncesi yeni sevgilisiyle Bodrum'da tatilin keyfini çıkaran Melisa Döngel sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

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YORUM YAĞDI

Ten rengi bikinisiyle peş peşe pozlar veren Melisa Döngel bu karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin fotoğrafları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Melisa Döngel'e; 'fiziği çok güzel', 'harika görünüyor', 'şaka mısın çok güzelsin', 'en güzel' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Melisa Döngel
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