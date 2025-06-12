Dizisi apar topar final yapmıştı! Melisa Döngel soluğu tatilde aldı! Peş peşe bikinili pozlar...

Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam, Kusursuz Kiracı, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, Kirli Sepeti ve Holding gibi birçok projede rol alan ünlü oyuncu Melisa Döngel şimdilerde özel hayatıyla gündemde.

Yeni proje öncesi yeni sevgilisiyle Bodrum'da tatilin keyfini çıkaran Melisa Döngel sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

YORUM YAĞDI

Ten rengi bikinisiyle peş peşe pozlar veren Melisa Döngel bu karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin fotoğrafları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Melisa Döngel'e; 'fiziği çok güzel', 'harika görünüyor', 'şaka mısın çok güzelsin', 'en güzel' gibi yorumlar yapıldı.