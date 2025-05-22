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Dizisi daha yeni final yaptı! Kazancını gayrimenkule yatırdı! Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli Riva'dan villa aldı! Ödediği rakam...

Son olarak Show Tv'de yayınlanan Deha dizisinde 'Devran Karan' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli dizisinin final yapmasının ardından yaptığı yatırımla dikkat çekti. İynemli, Riva'dan villa satın aldı.

Dizisi daha yeni final yaptı! Kazancını gayrimenkule yatırdı! Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli Riva'dan villa aldı! Ödediği rakam...
Öznur Yaslı İkier

Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Melis Sezen'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Deha dizisinde 'Devran Karan' karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli dizisinin final yapmasıyla birlikte yaptığı yatırımla dikkat çekti.

Kazancını gayrimenkule yatıran ünlü oyuncu İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı olan Riva'dan lüks bir villa satın aldı. İynemli yeni evi için tam tamına 32 milyon TL ödedi.

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Habertürk'ten Reşit Özet'in haberine göre; Aras Bulut İynemli evinin dekorasyonu içinse 15 milyon TL harcayacak.

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ÜNLÜ İSİMLER RİVA'DA

Hande Soral, İsmail Demirci, Ceren Moray, Ezgi Eyüboğlu ve Semicenk gibi ünlü isimler de Riva'da oturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemli Deha
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