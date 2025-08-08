MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Dizisi erken final yapmıştı! Alp Navruz imaj tazeledi

Son olarak İlayda Alişan ile başrolünü paylaştığı Piyasa dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Alp Navruz, dizisi erken final yapınca yeni projeler için görüşmelere başladı. Şimdilerde sezonun yorgunluğunu atmak için Bodrum'da olan ünlü oyuncu son haliyle dikkat çekti. Navruz'un imaj değişikliği sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dizisi erken final yapmıştı! Alp Navruz imaj tazeledi
Öznur Yaslı İkier

Kertenkele, Fazilet Hanım ve Kızları, Zümrüdüanka, Yürek Çıkmazı, Senden Önce ve Piyasa gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Alp Navruz son dizisi apar topar final yapınca yeni projeler için görüşmelere başladı.

Şimdilerde hangi projede yer alacağı merak edilen Alp Navruz sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu Bodrum'da aldı.

Dizisi erken final yapmıştı! Alp Navruz imaj tazeledi 1

Arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkan Alp Navruz'un değişen imajı da dikkat çekti.

Dizisi erken final yapmıştı! Alp Navruz imaj tazeledi 2

Kilo aldığı görülen ünlü ismin bıyık bırakması da takipçilerinden tam not aldı.

Dizisi erken final yapmıştı! Alp Navruz imaj tazeledi 3

YORUM YAĞDI

Alp Navruz'a sosyal medyada; 'çok yakışmış', 'bu hali de çok iyi', 'yine harika görünüyor', 'çok yakışıklı' gibi yorumlar yapıldı.

Dizisi erken final yapmıştı! Alp Navruz imaj tazeledi 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Umman Özkul'a veda! Son bir isteği vardı... Umman Özkul'a veda! Son bir isteği vardı...
'Amin Reis' estetikle değişmişti! Paylaşımları dikkat çekti'Amin Reis' estetikle değişmişti! Paylaşımları dikkat çekti

Anahtar Kelimeler:
Alp Navruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Okan Buruk'tan maça saatler kala sürpriz golcü kararı! İşte G.Saray'ın Antep 11'i

Okan Buruk'tan maça saatler kala sürpriz golcü kararı! İşte G.Saray'ın Antep 11'i

Yüzde 100 arttı! Kapış kapış satılıyor

Yüzde 100 arttı! Kapış kapış satılıyor

Resmi plakalı araca binen kadınların 'escort' olduğu iddia edilmişti! Valilik soruşturma başlattı

Resmi plakalı araca binen kadınların 'escort' olduğu iddia edilmişti! Valilik soruşturma başlattı

Belediye Başkanı 'Artık iklim krizini konuşmuyoruz yaşıyoruz' dedi! Tekirdağ'da barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

Belediye Başkanı 'Artık iklim krizini konuşmuyoruz yaşıyoruz' dedi! Tekirdağ'da barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

'Amin Reis' estetikle değişmişti! Paylaşımları dikkat çekti

'Amin Reis' estetikle değişmişti! Paylaşımları dikkat çekti

İş insanı Halit Yukay'ın yakın arkadaşından dikkat çeken açıklama

İş insanı Halit Yukay'ın yakın arkadaşından dikkat çeken açıklama

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.