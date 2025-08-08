Dizisi erken final yapmıştı! Alp Navruz imaj tazeledi

Kertenkele, Fazilet Hanım ve Kızları, Zümrüdüanka, Yürek Çıkmazı, Senden Önce ve Piyasa gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Alp Navruz son dizisi apar topar final yapınca yeni projeler için görüşmelere başladı.

Şimdilerde hangi projede yer alacağı merak edilen Alp Navruz sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu Bodrum'da aldı.

Arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkan Alp Navruz'un değişen imajı da dikkat çekti.

Kilo aldığı görülen ünlü ismin bıyık bırakması da takipçilerinden tam not aldı.

YORUM YAĞDI

Alp Navruz'a sosyal medyada; 'çok yakışmış', 'bu hali de çok iyi', 'yine harika görünüyor', 'çok yakışıklı' gibi yorumlar yapıldı.