MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Dizisi final yapmıştı! Sakıncalı'nin yeni adresi belli oldu

Özge Özpirinçci ile başrolünü paylaştığı Sakıncalı dizisi final yapan Salih Bademci'nin yeni adresi belli oldu. Bademci, Mert Ramazan Demir ve Mina Demirtaş'ın kadrosunda yer aldığı 'Delikanlı' dizisine dahil oldu.

Dizisi final yapmıştı! Sakıncalı'nin yeni adresi belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Salih Bademci'nin Özge Özpirinçci ile başrolünü paylaştığı Sakıncalı dizisi reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayınca erken final kararı alınmıştı.

Dizisi biten Salih Bademci'nin yeni adresi belli oldu. Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir ve Mina Demirtaş'ın kadrosunda yer aldığı 'Delikanlı' dizisinin kadrosuna girdi.

Dizisi final yapmıştı! Sakıncalı nin yeni adresi belli oldu 1

Çekimlerinin şubat ortasında başlaması planlanan dizide Mert Ramazan Demir’in hayat vereceği Yusuf’un ince ince işlediği intikâm hikâyesi ekrana taşınacak.

Sevdiği kadın ve hayalleri elinden alınan Yusuf, düşmanını can evinden vuracak bir plan yapar. Yurt dışı sahneleriyle başlayacak olan dizide Yusuf’un beraber yuva kurma planları yaptığı nişanlısı Hazan’a hayat verecek oyuncu için görüşmeler devam ediyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kıvrak danslarıyla viral olmuştu! Son haliyle gündemdeKıvrak danslarıyla viral olmuştu! Son haliyle gündemde
Uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! Test sonucu çıktıUyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! Test sonucu çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Salih Bademci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.