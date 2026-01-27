Dizisi final yapmıştı! Sakıncalı'nin yeni adresi belli oldu

Salih Bademci'nin Özge Özpirinçci ile başrolünü paylaştığı Sakıncalı dizisi reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayınca erken final kararı alınmıştı.

Dizisi biten Salih Bademci'nin yeni adresi belli oldu. Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir ve Mina Demirtaş'ın kadrosunda yer aldığı 'Delikanlı' dizisinin kadrosuna girdi.

Çekimlerinin şubat ortasında başlaması planlanan dizide Mert Ramazan Demir’in hayat vereceği Yusuf’un ince ince işlediği intikâm hikâyesi ekrana taşınacak.

Sevdiği kadın ve hayalleri elinden alınan Yusuf, düşmanını can evinden vuracak bir plan yapar. Yurt dışı sahneleriyle başlayacak olan dizide Yusuf’un beraber yuva kurma planları yaptığı nişanlısı Hazan’a hayat verecek oyuncu için görüşmeler devam ediyor.