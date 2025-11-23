Doc dizisi daha başlamadan tepki çekti! Alina Boz yerine Sıla Türkoğlu...

İtalya’nın son yıllarda en çok izlenen dizisi olan Doc, Türkiye’ye uyarlanıyor. NOW’da ekranlara gelmesi planlanan dizinin kadrosu da gündemde. Doc oyuncuları yavaş yavaş belli olurken büyük bir kriz de patlak verdi.

Doc dizisi başrollerine Alina Boz ve İbrahim Çelikkol’un getirildiği gündem oldu. Aralık ayında sete çıkması beklenen Doc dizisiyle ilgili yaşanan son gelişmede gündeme geldi.

YÖNETMEN ONU İSTEDİ

Mevsim karakterine hayat verecek Alina Boz'un son anda dizi kadrosundan çıkarıldığına dair bilgiler sosyal medyayı salladı. Birsen Altuntaş'ın haberinde yer alan iddialara göre, Doc'un yönetmen koltuğunda oturacak Kızılcık Şerbeti'nin ilk yönetmeni Ketche, Mevsim rolü için Sıla Türkoğlu'nu istedi.

Bu durum üzerine Alina Boz yerine Sıla Türkoğlu başrole getirildi. Ancak bu durum sosyal medyada özellikle Boz fanları tarafından pek iyi karşılanmadı.

Okuma provasına bile katılan Alina Boz'un dizi kadrosundan çıkarılmasına "Skandal karar", "Gerçekten büyük ayıp, "Torpil yine bir kişiyi işinden etti", "Sıla hiç mi utanmadın?" tepkileri geldi.