Doğanın Kanunu 12. bölüm fragmanı izle! 'Final olmamalı'

Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı Doğanın Kanunu dizisi çarşamba akşamları izleyicisinin karşısına çıkıyor. Son olarak 11. bölümüyle ekrana gelen dizinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı.

bölümle final yapacak olan dizinin yeni fragmanına 'final olmasın', 'finali hak etmiyor', 'böyle bitmemeli', 'bu dizi devam etmeli' gibi yorumlar yapıldı.

**DOĞANIN KANUNU 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Doğanın Kanunu 12. Bölüm 1. Tanıtım



‘’Yaman sana her şeyi anlatmamış Doğa. Hatta en önemli kısmı saklamış senden!’’ 😳#DoğanınKanunu yeni bölümleriyle her Çarşamba 20.00'de STAR'da, TV yayınından sonra sadece Amazon Prime Video'da.@startv @ayyapim pic.twitter.com/Rcgd5KSJVU — doganinkanunudizi (@DoganinKanunu_) August 21, 2026

DOĞANIN KANUNU SON BÖLÜM ÖZETİ:

Doğanın Kanunu'nun son bölümünde; Yaman ve Doğa arasındaki duygusal yakınlaşma giderek güçlenirken, çiftliğe balayına gelen Naz ve Oktay’ın yaşadıkları ikiliyi kendi hisleriyle yüzleşmeye itti. Büşra ve Doğa arasında Yaman üzerinden tansiyon yükselirken, bölüm finalinde yaşanan romantik gelişme izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

DOĞANIN KANUNU OYUNCU KADROSU:

Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Alperen Duymaz, Özge Yağız, Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Aslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner, Lara Aslan, Yiğitcan Ergin, Yüksel Ünal, Çağla Demir ve Müttalip Müjdeci yer alıyor.