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“Doğanın tam içindeyim" demişti! Gökçe Bahadır'ın Kızılağaç Köyü'ndeki 1.5 dönümlük arazideki evi merak edildi!

Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy, Bodrum’un en sakin ve huzurlu köşelerinden biri olan Kızılağaç köyünde yaptırdıkları lüks evde huzuru buldu. “Doğanın tam içindeyim" diyen Bahadır'ın lüks evinin detayları dikkat çekti.

“Doğanın tam içindeyim" demişti! Gökçe Bahadır'ın Kızılağaç Köyü'ndeki 1.5 dönümlük arazideki evi merak edildi!
Kubra Akalın

MYNET DETAY- Bodrum Kızılağaç'ta ev yaptıran Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti yazları burada geçirmeye çalışıyor. “Doğanın tam içindeyim ve bu, beni inanılmaz mutlu ediyor" diyen Gökçe Bahadır, içinde zeytin ve meyve ağaçları bulunan 1.5 dönümlük arazi üzerine kurulan 120 metrekare evine dair şunları söyledi:

"Oradayken zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorum bile. Burası benim için sadece bir yaz tatili değil; hayvanları besliyorum, bahçemde sebze meyve ekip biçiyorum, ağaçlarımla ilgileniyorum. Kısacası, burası bedenimi ve ruhumu beslediğim özel bir yer haline geldi.”

“Doğanın tam içindeyim" demişti! Gökçe Bahadır ın Kızılağaç Köyü ndeki 1.5 dönümlük arazideki evi merak edildi! 1

SALON HAVUZA AÇILIYOR

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çiftinin evi merak edildi. Giyinme odalı ve banyolu bir yatak odası, bir misafir odası ve banyosu ile salonu bulunan ev lüks detaylara sahip.

“Doğanın tam içindeyim" demişti! Gökçe Bahadır ın Kızılağaç Köyü ndeki 1.5 dönümlük arazideki evi merak edildi! 2

Çalıştıkları dönemlerde hafta sonları buraya gelen Bahadır ve Ersoy zeminden ısıtmalı evlerinde keyif yapıyor.

“Doğanın tam içindeyim" demişti! Gökçe Bahadır ın Kızılağaç Köyü ndeki 1.5 dönümlük arazideki evi merak edildi! 3

Dekorasyonda Bali tarzından ilham alarak bej ve toprak renkleri, hasırlar, sepetler ve küplerle zenginleştirmişler. Bahçeyle iç içe olan salon direkt havuza açılıyor. Mutfak ise yemek yapmayı çok sevdikleri için geniş ve son teknolojiyle donatıldı.

“Doğanın tam içindeyim" demişti! Gökçe Bahadır ın Kızılağaç Köyü ndeki 1.5 dönümlük arazideki evi merak edildi! 4

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Anahtar Kelimeler:
Gökçe Bahadır
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