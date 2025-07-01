“Doğanın tam içindeyim" demişti! Gökçe Bahadır'ın Kızılağaç Köyü'ndeki 1.5 dönümlük arazideki evi merak edildi!

MYNET DETAY- Bodrum Kızılağaç'ta ev yaptıran Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti yazları burada geçirmeye çalışıyor. “Doğanın tam içindeyim ve bu, beni inanılmaz mutlu ediyor" diyen Gökçe Bahadır, içinde zeytin ve meyve ağaçları bulunan 1.5 dönümlük arazi üzerine kurulan 120 metrekare evine dair şunları söyledi:

"Oradayken zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorum bile. Burası benim için sadece bir yaz tatili değil; hayvanları besliyorum, bahçemde sebze meyve ekip biçiyorum, ağaçlarımla ilgileniyorum. Kısacası, burası bedenimi ve ruhumu beslediğim özel bir yer haline geldi.”

SALON HAVUZA AÇILIYOR

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çiftinin evi merak edildi. Giyinme odalı ve banyolu bir yatak odası, bir misafir odası ve banyosu ile salonu bulunan ev lüks detaylara sahip.

Çalıştıkları dönemlerde hafta sonları buraya gelen Bahadır ve Ersoy zeminden ısıtmalı evlerinde keyif yapıyor.

Dekorasyonda Bali tarzından ilham alarak bej ve toprak renkleri, hasırlar, sepetler ve küplerle zenginleştirmişler. Bahçeyle iç içe olan salon direkt havuza açılıyor. Mutfak ise yemek yapmayı çok sevdikleri için geniş ve son teknolojiyle donatıldı.