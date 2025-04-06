Doğu'nun yıldızı Evliya Aykan açık açık anlattı: Yılmaz Erdoğan beni hiç sevmedi, hatta kovdu

Evliya Aykan, Sibel Arna’nın YouTube programı "Ne Olursan Ol Rahat Ol"a konuk oldu. Evliya Aykan sevgilisi Asude Kızanlık'a dair sözleri ve Yılmaz Erdoğan itirafıyla dikkat çekti.

İlk dizi oyunculuğu deneyimini 2010 yılındaki Behzat Ç dizisi ile yaşayan ve 2017 yılında Yılmaz Erdoğan’ın kurduğu BKM oyuncuları arasına dahil olan başarılı isim şu sıralar Doğu dizisinde de boy gösteriyor.

Evliya Aykan, programda Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'den bahsederken nasıl kovulduğunu da anlattı.

"BENİ YANINA ÇAĞIRDI"

"Yılmaz Erdoğan beni hiç sevmedi, hatta kovdu" diyen başarılı oyuncu şunları söyledi:

"Van Devlet Tiyatrosu’na dönsün o çocuk, sopa yutmuş gibi tiyatrocu tavırları var onun’ demişti. Haklıydı. Aradan biraz zaman geçtikten sonra tekrar denedim. BKM’de üç aylık bir çalışma döneminden sonra üst ekibe aldılar beni. Bir gün Yılmaz Erdoğan ‘10 tane seyircili skeç oynayacaksınız, hepinize bakacağım. Eğer tamamsa bu tren yola çıkacak’ dedi. Ben ikinci oldum o gece. Beni yanına çağırdı, ‘Oğlum madem böyle bir oyuncusun bizi niye korkutuyorsun’ dedi. Finalinde kalan 22 kişiyle yola çıkıldı."