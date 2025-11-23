MAGAZİN

Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? Seray Kaya krizi patladı

Başrollerin tek tek veda ettiği Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Fatih karakteri ile dizide olan Doğukan Güngör sosyal medyadan dizinin resmi hesabını takipten çıkınca akla tek soru geldi: Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu?

Kubra Akalın

Kızılcık Şerbeti dizisindeki ortalık durulmuyor. Geçtiğimiz hafta senaryo gereği ölerek diziye veda eden Sıla Türkoğlu'nun partneri Doğukan Güngör'ü takipten çıkması çok konuşulmuştu. Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör arasında 'öpüşme krizi' yaşandığı iddiaları da ortaya atıldı.

Konuya dair konuşmayan Doğukan Güngör ilginç bir hamlede bulundu. Doğukan Güngör, dizinin resmi hesabını sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'in Güngör'ün bu hamlesi sosyal medyada gündem oldu. "Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu?" soruları araştırılırken bu hamlenin sebebi ortaya çıktı.

Oyuncudan herhangi bir açıklama gelmezken dizinin hayranları hazırlanan jenerikte isminin yeni partneri Seray Kaya'dan sonra yazılması nedeniyle böyle bir tavır alabileceği iddiasında bulundu.

SERAY KAYA'YI KISKANDI

Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre; Sıla Türkoğlu’nun yerine kendi adının yazılmasını bekleyen Doğukan Güngör yeni gelen oyunculardan Seray Kaya’nın adının kendi isminin önüne yazılmasına bozuldu ve dizinin resmi adresini takipten çıktı. Güngör’ün jenerikte düzeltme yapılana kadar diziyle ilgili hesapları takibe almayacağını söylediği konuşuluyor.

