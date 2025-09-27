MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Doğumdan sadece 8 gün sonra... Wilma Elles eski formuna hemen kavuştu! Görenler şaştı kaldı

Ünlü oyuncu Wilma Elles dördüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü isim, hamilelik sürecinde aldığı fazla kilolarından sadece 8 günde kurtuldu. Wilma Elles'in son görüntüsü şaşkına çevirdi.

Doğumdan sadece 8 gün sonra... Wilma Elles eski formuna hemen kavuştu! Görenler şaştı kaldı
Öznur Yaslı İkier

Kanal D ekranlarında yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde hayat verdiği Caroline karakteriyle hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Wilma Elles, dördüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Ünlü isim oğluna 'Leon Mirza' adını verdi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Wilma Elles doğum sadece 8 gün sonra eski formuna kavuştu.

Doğumdan sadece 8 gün sonra... Wilma Elles eski formuna hemen kavuştu! Görenler şaştı kaldı 1

Fit haliyle dikkat çeken Wilma Elles'i görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü isim yeni fotoğrafına; ''Doğumdan 8 gün sonra.. Ben çok şaşırdım açıkçası. Bu hamilelikte en hızlı şekilde vücudum normalleşiyor. Sanki alıştı artık'' notunu düştü.

Doğumdan sadece 8 gün sonra... Wilma Elles eski formuna hemen kavuştu! Görenler şaştı kaldı 2

Elles'in doğum sonrası eski formuna hızlıca kavuşmasının sırrı takipçileri tarafından merak konusu oldu.

Doğumdan sadece 8 gün sonra... Wilma Elles eski formuna hemen kavuştu! Görenler şaştı kaldı 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sessiz sedasız boşanmıştı! 40 milyonluk lüks aracıyla Nişantaşı'ndaSessiz sedasız boşanmıştı! 40 milyonluk lüks aracıyla Nişantaşı'nda
Son röportajı yeniden gündem oldu! 'Ben ölünce...' Son röportajı yeniden gündem oldu! 'Ben ölünce...'

Anahtar Kelimeler:
Wilma Elles
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.