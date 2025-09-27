Doğumdan sadece 8 gün sonra... Wilma Elles eski formuna hemen kavuştu! Görenler şaştı kaldı

Kanal D ekranlarında yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde hayat verdiği Caroline karakteriyle hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Wilma Elles, dördüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Ünlü isim oğluna 'Leon Mirza' adını verdi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Wilma Elles doğum sadece 8 gün sonra eski formuna kavuştu.

Fit haliyle dikkat çeken Wilma Elles'i görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü isim yeni fotoğrafına; ''Doğumdan 8 gün sonra.. Ben çok şaşırdım açıkçası. Bu hamilelikte en hızlı şekilde vücudum normalleşiyor. Sanki alıştı artık'' notunu düştü.

Elles'in doğum sonrası eski formuna hızlıca kavuşmasının sırrı takipçileri tarafından merak konusu oldu.