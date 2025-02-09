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Doktorlar'ın Ela'sı ve Zenan'ı bir araya geldi! Melike Güner ile Yasemin Özilhan'ın değişimi gündem oldu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
09.02.2025 19:36
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Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren, Doktorlar dizisinde Ela ve Zenan karakterlerine hayat veren Yasemin Özilhan ve Melike Güner bir araya geldi. Özilhan'ın buluşma anından paylaştığı fotoğraflar gündem oldu.

Doktorlar'ın Ela'sı ve Zenan'ı bir araya geldi! Melike Güner ile Yasemin Özilhan'ın değişimi gündem oldu!

Yasemin Özilhan, Kutsi, Melike Güner, Bekir Aksoy, Yeşim Ceren Bozoğlu, Devrim Nas ve Aysun Kayacı gibi isimlerin yer aldığı Doktorlar dizisi 2006 yılından 2011 yılına kadar ekranlarda fırtınalar estirmişti. Aradan yıllar geçmiş olsa da gerek dizi gerekse oyuncular popülerliğini korumaya devam ediyor.

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Dizide en dikkat çeken karakterlerden olan Ela ve Zenan'ın dostluğu da çok sevilmişti. Yasemin Özilhan oyunculuğu bıraksa da Zenan'a hayat veren Melike Güner'i zaman zaman ekranlarda görmüştük.

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EFSANE İKİLİ BULUŞTU!

4 sezon boyunca devam eden Doktorlar dizisinde çoğu sahnede birlikte olan isimler yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Yasemin Özilhan, Melike Güner'le buluştuğu anları sosyal medya hesabından paylaştı. asemin Özilhan, Melike Güner’in ona bir şeyler anlatırken ki hallerini “Sen anlat ben dinlerim” notuyla yayınladı.

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Ünlü isim eğlendikleri anları da takipçileriyle paylaştı. Özilhan ve Güner'in değişimi ise gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Yasemin Özilhan Melike Güner
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