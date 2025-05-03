Doktorlar'ın yıldızları yıllar sonra bir arada! Yasemin Özilhan yayınladı

2006-2011 yılları arasında ekrana gelen Doktorlar dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

Kutsi, Yasemin Özilhan, Melike Güner, Bekir Aksoy, Yeşim Ceren Bozoğlu, Devrim Nas ve Aysun Kayacı gibi isimlerin yer aldığı Doktorlar dizisinin oyuncuları hiç unutulmadı.

Dizide; Yasemin Özilhan Ela, Yağmur Atacan Hasan ve Devrim Nas da plastik cerrah Arslan'a hayat vermişti. Dizinin yıldızları yıllar sonra bir araya geldi.

Yasemin Özilhan, Yağmur Atacan ve Devrim Nas Anadolu Efes-Panathinaikos karşılaşmasını birlikte izledi. Bu anları Özilhan paylaştı.

YORUM YAĞDI

Özilhan'ın paylaştığı bu kareye kısa sürede yorum yağdı. Sosyal medyada; 'Gözyaşım pıt', 'Çok duygulandım', 'Bir tek Arslan bey yaşlanmış' gibi yorumlar yapıldı.