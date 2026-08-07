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Döner kralının oğluna dava şoku! 3 gün 3 gece süren düğünün ardından tahliye krizi

Como Gölü'nde 165 milyon TL'lik görkemli düğünleriyle günlerce konuşulan gemi brokerı Ata Demirağ ve Rana Akdağ çifti şimdi de tahliye davasıyla gündeme geldi. Rüya gibi düğünün ardından, eski milli futbolcu Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber’in, Maslak’taki lüks dairelerinde kiracı olarak oturan Ata Demirağ’a tahliye davası açtığı iddia edildi.

Döner kralının oğluna dava şoku! 3 gün 3 gece süren düğünün ardından tahliye krizi
Öznur Yaslı İkier

İtalya’nın ünlü Como Gölü’nde üç gün üç gece süren ve yaklaşık 165 milyon TL’ye (3 milyon euro) mal olduğu belirtilen görkemli düğünleriyle gündeme gelen iş insanı
Ata Demirağ ile Rana Akdağ çifti, bu defa tahliye davasıyla gündeme geldi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, eski milli futbolcu Rüştü Reçber ile eşi Işıl Reçber’in, yaklaşık altı yıldır kiracıları olan iş insanı Ata Demirağ hakkında tahliye davası açtığı ortaya çıktı.

Döner kralının oğluna dava şoku! 3 gün 3 gece süren düğünün ardından tahliye krizi 1

İstanbul 38. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın merkezinde kira sözleşmesinin ihlal edildiği iddiası yer alıyor. Işıl Reçber ve Rüştü Reçber, dava dilekçelerinde kiracıları İlke Ata Demirağ’ın İstanbul Maslak’ta bulunan konutu sözleşmeye aykırı şekilde üçüncü bir kişinin kullanımına bıraktığını öne sürdü.

Döner kralının oğluna dava şoku! 3 gün 3 gece süren düğünün ardından tahliye krizi 2

REÇBER ÇİFTİNİN TAHLİYE TALEBİ
Reçber çifti, bu durumun kira sözleşmesinde yer alan alt kiralama yasağını ihlal ettiğini belirterek taşınmazın tahliye edilmesini talep etti.

Mahkeme, Işıl Reçber’in iddiaları üzerine Maslak’taki konutta Demirağ dışında başka bir kişinin ikamet edip etmediğinin araştırılmasını istedi.

Döner kralının oğluna dava şoku! 3 gün 3 gece süren düğünün ardından tahliye krizi 3

Site yönetimi tarafından mahkemeye sunulan resmi belgelerde, 18 Eylül 2024 tarihinden itibaren daire için İspanyol uyruklu Ines Montes Cubria adına site giriş kartı düzenlendiği bilgisi yer aldı.

Ata Demirağ ise savunmasında konutu alt kiraya verdiği iddiasını reddetti ve bahsi geçen kadının ise arkadaşı olduğunu belirtti. Davanın nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Işıl Reçber düğün Rüştü Reçber tahliye
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
şu ülkedeki adaletsizliğe bakarmısın..165 milyona düğün yapanlar ile büyük tartışmalar sonucu büyük paraymış gibi 3500 TL zam ile bir aylık 23500 Tl alan insanlar.
3 Milyon Euro(165.000.000 TL) düğün yap başını sokacak evin yok bu ne perhiz,Bu ne Salata Derler adama...
kral kiracımı vay be
@kurum_sal_1930 İyi okumamışsınız sanırım, Rüştü Rençber ev sahibi düğünü yapana tahliye davası açıyor...
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