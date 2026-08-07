Döner kralının oğluna dava şoku! 3 gün 3 gece süren düğünün ardından tahliye krizi

İtalya’nın ünlü Como Gölü’nde üç gün üç gece süren ve yaklaşık 165 milyon TL’ye (3 milyon euro) mal olduğu belirtilen görkemli düğünleriyle gündeme gelen iş insanı

Ata Demirağ ile Rana Akdağ çifti, bu defa tahliye davasıyla gündeme geldi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, eski milli futbolcu Rüştü Reçber ile eşi Işıl Reçber’in, yaklaşık altı yıldır kiracıları olan iş insanı Ata Demirağ hakkında tahliye davası açtığı ortaya çıktı.

İstanbul 38. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın merkezinde kira sözleşmesinin ihlal edildiği iddiası yer alıyor. Işıl Reçber ve Rüştü Reçber, dava dilekçelerinde kiracıları İlke Ata Demirağ’ın İstanbul Maslak’ta bulunan konutu sözleşmeye aykırı şekilde üçüncü bir kişinin kullanımına bıraktığını öne sürdü.

REÇBER ÇİFTİNİN TAHLİYE TALEBİ

Reçber çifti, bu durumun kira sözleşmesinde yer alan alt kiralama yasağını ihlal ettiğini belirterek taşınmazın tahliye edilmesini talep etti.

Mahkeme, Işıl Reçber’in iddiaları üzerine Maslak’taki konutta Demirağ dışında başka bir kişinin ikamet edip etmediğinin araştırılmasını istedi.

Site yönetimi tarafından mahkemeye sunulan resmi belgelerde, 18 Eylül 2024 tarihinden itibaren daire için İspanyol uyruklu Ines Montes Cubria adına site giriş kartı düzenlendiği bilgisi yer aldı.

Ata Demirağ ise savunmasında konutu alt kiraya verdiği iddiasını reddetti ve bahsi geçen kadının ise arkadaşı olduğunu belirtti. Davanın nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.