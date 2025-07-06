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Dua Lipa tatilden paylaştı! Dantelli elbisesinin içine hiçbir şey giymedi

Dua Lipa nişanlısıyla çıktığı tatilden pozlarını paylaştı. Şarkıcı dantelli elbisesinin içine hiçbir şey giymeyerek fiziğini sergiledi. Lipa'nın pozlarına sosyal medyada beğeni yağdı.

Dua Lipa tatilden paylaştı! Dantelli elbisesinin içine hiçbir şey giymedi
Kubra Akalın

Pop müziğin yıldız ismi Dua Lipa, İspanya tatilinden paylaştığı cesur fotoğraflarla sosyal medyada gündem oldu. 29 yaşındaki ünlü şarkıcı, kısa süre önce nişanlandığı İngiliz oyuncu Callum Turner ile birlikte çıktığı Avrupa tatilinden kareler paylaşmayı ihmal etmedi.

Instagram’da yaptığı paylaşımda güneşli tatilinden bir kesit sunan Lipa, siyah dantel bir maxi elbise tercih etti. Vücudunu saran dantelli tasarımıyla dikkat çeken elbise, şarkıcının iddialı fiziğini gözler önüne serdi.

Dua Lipa tatilden paylaştı! Dantelli elbisesinin içine hiçbir şey giymedi 1

Yoğun dans antrenmanları, yoga ve direnç çalışmalarıyla formunu koruyan Dua, iç çamaşırını açıkça belli eden bu iddialı kombini büyük bir özgüvenle taşıdı.

Lipa, ışıltılı cildi ve doğallığıyla dikkat çekti. Kapı numarasına gönderme yaparak paylaşımına, “Her yerde beni takip eden uğurlu 22’m” notunu düştü.

Dua Lipa tatilden paylaştı! Dantelli elbisesinin içine hiçbir şey giymedi 2

Hayranları ise yorumlarda adeta övgü yarışına girdi. Bir takipçisi “Gerçek bir ikon!” yorumunu yaparken, bir diğeri “Hem çok güzel hem çok tatlısın” dedi.

Dua Lipa tatilden paylaştı! Dantelli elbisesinin içine hiçbir şey giymedi 3

NİŞANLANDI

Dua Lipa’nın uzun süredir parmağında dev bir nişan yüzüğü taşıdığı biliniyordu, ancak nişanını ilk kez geçtiğimiz günlerde verdiği bir Vogue röportajında doğruladı. Ünlü şarkıcı, “Kendimi evlenirken hiç hayal etmezdim. Nasıl bir gelin olacağımı düşünmemiştim bile” diyerek şaşırttı.

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Anahtar Kelimeler:
Dua Lipa
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