MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Dudak dudağa yakalanmıştı! Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in aşkı kısa sürdü

Afra Saraçoğlu ile başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Ferit Korhan' karakteriyle yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir şimdilerde özel hayatıyla gündemde. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da tatil yaparken bir güzelle dudak dudağa görüntülenen Demir'in aşkı kısa sürdü.

Dudak dudağa yakalanmıştı! Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in aşkı kısa sürdü
Öznur Yaslı İkier

Son olarak ‘Yalı Çapkını’ dizisinde hayat verdiği Ferit karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Mert Ramazan Demir özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Afra Saraçoğlu ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kalan oyuncu geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir güzelle görüntülendi.

Dudak dudağa yakalanmıştı! Yalı Çapkını nın Ferit i Mert Ramazan Demir in aşkı kısa sürdü 1

Akyaka'da objektiflere yansıyan Mert Ramazan Demir ile sevgilisinin plajda keyifli bir gün geçirdiği görüldü. Demir, hatta o isimle dudak dudağa yakalandı.

Dudak dudağa yakalanmıştı! Yalı Çapkını nın Ferit i Mert Ramazan Demir in aşkı kısa sürdü 2

Mert Ramazan Demir, 28 Temmuz'da ise yaptığı açıklamada bir ilişkisinin olmadığını söyledi. Anlaşılan o ki Demir ile sevgilisi, kısa süren bir ilişkinin ardından ayrıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
50 milyonluk lüks aracıyla gündemde! Gören hayran kaldı50 milyonluk lüks aracıyla gündemde! Gören hayran kaldı
Burak Özçivit'ten sonra bir isim daha ayrıldı!Burak Özçivit'ten sonra bir isim daha ayrıldı!

Anahtar Kelimeler:
Mert Ramazan Demir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mynet doğrusunu öğrendi! Gaziantep’te Mercedes otomobilini ayakları dışarıda kullanan kişi başsavcı mı?

Mynet doğrusunu öğrendi! Gaziantep’te Mercedes otomobilini ayakları dışarıda kullanan kişi başsavcı mı?

Herkesin beklediği o gün geliyor! 31 İl birden yaşayacak

Herkesin beklediği o gün geliyor! 31 İl birden yaşayacak

4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi vardı... 33 kişi yakalandı

4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi vardı... 33 kişi yakalandı

MHRS'de yeni düzenleme başladı! 'Baltalayacak' diyerek dikkat çekti

MHRS'de yeni düzenleme başladı! 'Baltalayacak' diyerek dikkat çekti

Gece kulübündeki paylaşımları şoke etti! Görenler anlam veremedi! Tepki yağdı

Gece kulübündeki paylaşımları şoke etti! Görenler anlam veremedi! Tepki yağdı

Kripto paralarda yeni gözde Ethereum! Son bir ayda yüzde 52 arttı

Kripto paralarda yeni gözde Ethereum! Son bir ayda yüzde 52 arttı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.