Dudak dudağa yakalanmıştı! Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in aşkı kısa sürdü

Son olarak ‘Yalı Çapkını’ dizisinde hayat verdiği Ferit karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Mert Ramazan Demir özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Afra Saraçoğlu ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kalan oyuncu geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir güzelle görüntülendi.

Akyaka'da objektiflere yansıyan Mert Ramazan Demir ile sevgilisinin plajda keyifli bir gün geçirdiği görüldü. Demir, hatta o isimle dudak dudağa yakalandı.

Mert Ramazan Demir, 28 Temmuz'da ise yaptığı açıklamada bir ilişkisinin olmadığını söyledi. Anlaşılan o ki Demir ile sevgilisi, kısa süren bir ilişkinin ardından ayrıldı.