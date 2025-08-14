MAGAZİN

Düğününde 5 kilo altın takılmıştı... Aleyna Dalveren’den ayrılık iddialarını alevlendiren paylaşım

Dubai’de nikah masasına oturan ve İstanbul’da 5 kilo altın takılan görkemli düğünüyle konuşulan Aleyna Dalveren, eşi Fatih Erdem ile ilgili tüm izleri sosyal medyadan sildi. Manidar paylaşımları “Ayrıldılar mı?” sorusunu akıllara getirdi.

Kubra Akalın

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Aleyna Dalveren, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Fatih Erdem ile geçtiğimiz Nisan ayında Dubai’de nikah masasına oturmuş, ardından İstanbul’da lüks detaylarıyla hafızalara kazınan bir düğün yapmıştı.

Davetlilerin uzun kuyruklar oluşturduğu takı töreninde Aleyna Dalveren’e toplam 5 kilo altın takıldı. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in sahne aldığı düğün, sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

Görkemli düğünün üzerinden kısa süre geçmesine rağmen, çiftin evliliğinde kriz yaşandığı iddia edildi. Dalveren, sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını ve eşiyle ilgili tüm kareleri kaldırdı. Ayrıca profilinden “Erdem” soyadını da sildi.

3 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Dalveren, önce “Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır... Hele ki onları saklayanların suratına tokat gibi” sözlerini paylaştı.

Ardından ise “Evet, iyi değilim. Bir süre burada olmayacağım. Yaşadıklarım çok ağır. Bunun nazarla ilgisi yok, bu bir karakter meselesi” ifadelerini kullandı. Sosyal medyada çiftin boşanma aşamasında olduğu iddiaları yer aldı.

