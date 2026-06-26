MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Dünya yıldızları tribündeydi! Türkiye-ABD maçına ünlü isimler akın etti

A Milli Futbol Takımı'nın ABD'yi 3-2 mağlup ettiği Dünya Kupası maçını Hollywood ve NBA dünyasının birbirinden ünlü isimleri tribünden takip etti. Türkiye-ABD maçına Hollywood yıldızları adeta akın etti.

Dünya yıldızları tribündeydi! Türkiye-ABD maçına ünlü isimler akın etti
Öznur Yaslı İkier

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında Kaliforniya eyaletinin Inglewood şehrinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ABD olunca maça ünlü isimler akın etti. Türkiye ile ABD'nin karşı karşıya geldiği maçta Hollywood'un tanınmış simaları maçı tribünden takip etti.

Hollywood'un dünyaca ünlü oyuncuları Brad Pitt, Edward Norton, Colin Farrell, Ashton Kutcher, Leonardo DiCaprio ve Paris Hilton maçı tribünden takip etti.

Dünya yıldızları tribündeydi! Türkiye-ABD maçına ünlü isimler akın etti 1

Ünlü isimlerin maç boyunca yaşadığı heyecan ve verdikleri tepkiler kameralara yansıdı.

Dünya yıldızları tribündeydi! Türkiye-ABD maçına ünlü isimler akın etti 2

NBA EFSANESİ DE TRİBÜNDEYDİ

Karşılaşmayı izleyen isimler arasında NBA efsanelerinden Scottie Pippen da yer aldı. Basketbol dünyasının unutulmaz yıldızı, futbol heyecanını tribünden takip eden isimler arasında dikkat çekti.

Dünya yıldızları tribündeydi! Türkiye-ABD maçına ünlü isimler akın etti 3

Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkelerinden ABD'de oynanan mücadele, yalnızca futbolseverleri değil, sinema ve spor dünyasının yıldızlarını da bir araya getirdi.

Dünya yıldızları tribündeydi! Türkiye-ABD maçına ünlü isimler akın etti 4

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Kemoterapi görüyor' denmişti! Açıklama gecikmedi 'Kemoterapi görüyor' denmişti! Açıklama gecikmedi
Teklif üstüne teklif alıyor! Yeni partneri şaşırttıTeklif üstüne teklif alıyor! Yeni partneri şaşırttı

Anahtar Kelimeler:
Türkiye 2026 Dünya Kupası Türkiye-ABD maçı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zelenskiy kararını duyurdu! Onay verildi: 40 gün sürecek

Zelenskiy kararını duyurdu! Onay verildi: 40 gün sürecek

Venezuela'daki depremlere ilişkin açıklama! Türkiye'den örnekler verdi, o noktaya dikkat çekti

Venezuela'daki depremlere ilişkin açıklama! Türkiye'den örnekler verdi, o noktaya dikkat çekti

Millilerden Dünya Kupası'na zaferle veda! Kaan Ayhan son sözü söyledi

Millilerden Dünya Kupası'na zaferle veda! Kaan Ayhan son sözü söyledi

Bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Beğeni yağdı

Bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Beğeni yağdı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

Altın ve gümüş için net rakam verdi 'Yeni bir yapıya geçti'

Altın ve gümüş için net rakam verdi 'Yeni bir yapıya geçti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.