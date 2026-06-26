Dünya yıldızları tribündeydi! Türkiye-ABD maçına ünlü isimler akın etti

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında Kaliforniya eyaletinin Inglewood şehrinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ABD olunca maça ünlü isimler akın etti. Türkiye ile ABD'nin karşı karşıya geldiği maçta Hollywood'un tanınmış simaları maçı tribünden takip etti.

Hollywood'un dünyaca ünlü oyuncuları Brad Pitt, Edward Norton, Colin Farrell, Ashton Kutcher, Leonardo DiCaprio ve Paris Hilton maçı tribünden takip etti.

Ünlü isimlerin maç boyunca yaşadığı heyecan ve verdikleri tepkiler kameralara yansıdı.

NBA EFSANESİ DE TRİBÜNDEYDİ

Karşılaşmayı izleyen isimler arasında NBA efsanelerinden Scottie Pippen da yer aldı. Basketbol dünyasının unutulmaz yıldızı, futbol heyecanını tribünden takip eden isimler arasında dikkat çekti.

Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkelerinden ABD'de oynanan mücadele, yalnızca futbolseverleri değil, sinema ve spor dünyasının yıldızlarını da bir araya getirdi.