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Dünyaca ünlü futbolcu Jeremie Frimpong tatil için Bodrum'u seçti! Eğlence mekanına servet bıraktı! Ödediği rakam...

Liverpool’un yıldız futbolcusu Jeremie Frimpong, tatil için Bodrum'u seçti. 8 arkadaşıyla eğlenceye giden Frimpong'un gece sonunda ödediği hesap dudak uçuklattı.

Dünyaca ünlü futbolcu Jeremie Frimpong tatil için Bodrum'u seçti! Eğlence mekanına servet bıraktı! Ödediği rakam...
Öznur Yaslı İkier

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, mayıs sonunda Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen'de forma giyen Hollandalı Jeremie Frimpong'u, 35 milyon Euro bedelle kadrosuna kattı.

24 yaşındaki Jeremie Frimpong, geçtiğimiz günlerde tatil için Bodrum'a geldi. 8 arkadaşının kendisine eşlik ettiği Jeremie Frimpong, gündüzleri koyları gezip geceleri mekânlarda eğlendi.

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BİR GECEDE SERVET ÖDEDİ

Jeremie Frimpong, gittiği bir restoranda sirtaki yapıp tabak kırdı. Sabahın ilk ışıklarına kadar 8 arkadaşıyla eğlenen Frimpong, restorandan çıkarken bir servet ödedi.

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Jeremie Frimpong, 600 bin lira hesap öderken bahşiş olarak ne kadar bıraktığı öğrenilemedi.

HAFTADA 75 BİN EURO KAZANIYORDU

Jeremie Frimpong, Bayer Leverkusen'de haftada 75 bin Euro kazanıyordu. Frimpong'un Liverpool'daki kazancı henüz açıklanmadı. Frimpong'un Bodrum'da ödediği hesap, Almanya'daki haftalık kazancının 6'da birine denk geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Futbolcu Bodrum
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