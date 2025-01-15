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  4. Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Anastasia Knyazeva son pozlarıyla olay oldu! Görenler yine hayran kaldı

Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Anastasia Knyazeva son pozlarıyla olay oldu! Görenler yine hayran kaldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.01.2025 11:03
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Henüz 6 yaşındayken dünyanın en güzel kızı olarak seçilen Anastasia Knyazeva şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Her gönderisi ve her paylaşımı binlerce beğeni alan Anastasia Knyazeva son pozlarıyla yine kendine hayran bıraktı. Dünyanın en güzel kızına sosyal medyada yorum yağdı.

Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Anastasia Knyazeva son pozlarıyla olay oldu! Görenler yine hayran kaldı

Anastasia Knyazeva, 2017 yılında "Dünyanın En Güzel kızı" olarak seçildi. Tabloids, onu bir sonraki Irina Shayk olarak tanıttı. Minik yıldız Fransız Vogue dergisinde yer alan en genç model olmayı başardı.

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Büyüleyici masmavi gözleri, uzun kahverengi saçları ve masum yüzü ile Anastasia Knyazeva o dönem herkesi etkilemeyi başardı.

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Henüz 2,5 yaşında modellik kariyerine başlayan Anastasia, 4 yaşında oldukça ünlü bir isim haline geldi.

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Kamera karşısında doğal davrandığı ve hiç rahatsız hissetmediği için birçok marka küçük kızla çalışmak istedi.

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2015 yılında Anastasia'nın annesi Anna, resmi Instagram hesabını oluşturdu ve kızınn fotoğraflarını takipçileri ile paylaşmaya devam etti.

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O zamandan beri popülerliğini koruyan Anastasia şimdilerde kocaman bir geç kız oldu. Modellik kariyerine devam eden Anastasia sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

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YORUM YAĞDI

Dünyanın en güzel kızı Anastasia Knyazeva son pozlarıyla yine sosyal medyayı salladı. Ünlü ismin pozlarına; 'çok güzel', 'bence en güzeli', 'gerçekten dünyanın en güzel kızı' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kız Anastasia Knyazeva
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