Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham derin dekoltesiyle bakana bir daha baktırdı

Geçtiğimiz sene Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi kadını olarak seçilen Ashley Graham şimdilerde katıldığı defileler ile adından söz ettiriyor.

Podyumlarının aranan isimlerinden biri olan kıvrımlı model son olarak katıldığı bir defilede siyah derin dekoltesiyle dikkat çekti.

Elbisesin içine iç çamaşırı giymeyi tercih etmeyen ünlü model bu haliyle adeta bakana bir daha baktırdı.

Ashley Graham geceden karelerini de sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.

YORUM YAĞDI

Ünlü modelin iddialı pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'yine çok iddialı', 'en seksi kadın' gibi yorumlar yapıldı.

Daha önce "12 yaşımdayken kendi bedenimden utandırıldım" diyerek zorbalığa maruz kaldığını açıklayan ünlü model her kadının bedeniyle barışık olması için sık sık tavsiyeler veriyor.