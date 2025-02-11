Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Olivia Culpo süper minisiyle peş peşe poz verdi

2019 yılında dünyanın en seksi kadını olarak seçilen Olivia Culpo sosyal medyadaki iddialı ve cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam diyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa son pozlarıyla olay oldu.

Siyah mini bir ceket giyen Olivia Culpo kombini deri eldivenler ve siyah stiletto ile tamamladı. Peş peşe pozlar veren ünlü isim bu haliyle takipçilerinden tam not almayı başardı.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin 'Gösteri zamanı' notu ile yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Olivia Culpo için sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Bir sosyal medya fenomeni de olan Olivia Culpo, dünyanın en seksi kadını seçilmesini, “Bu, küçüklüğümden beri hayalimdi” diye yorumlamıştı.

8 Mayıs 1992’de ABD’nin Rhode Adası’nda dünyaya gelen ünlü modelin tam adı, Olivia Frances Culpo. Beş çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olan Culpo, İrlandalı bir anne ve Amerikalı bir babanın kızı.

Haziran 2012’de Miss Amerika seçilen Culpo, aynı yıl Miss Universe Güzellik Yarışması’nda (Kainat Güzellik Yarışması) birinci olarak tacını 2011 Miss Universe Güzeli Leila Lopes'ten devraldı.