Duygu Özaslan Gözaltına Alındı! Duygu Özaslan Neden Gözaltına Alındı? Duygu Özaslan kimdir?

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında birçok ünlü isme operasyon düzenlendi. 'Uyuşturucuya özendirmek' suçundan gözaltına alınan isimler arasında influencer Duygu Özaslan'ın da adı geçiyor. Peki Duygu Özaslan gözaltına mı alındı? Duygu Özaslan neden gözaltına alındı? Duygu Özaslan kimdir? İşte detaylar...

Cansu Akalp

Türkiye magazin camiası, güne bomba etkisi yaratan bir gelişmeyle başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı soruşturmada, ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın da ismi gündeme geldi. Soruşturma kapsamında çok sayıda tanınmış isim inceleme altına alındı.

DUYGU ÖZASLAN GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlamasıyla ünlü isimler hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında, aralarında sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın da yer aldığı birçok ünlüye ifade verme ve kan örneği alınması talimatı verildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen işlemler, Türkiye'nin magazin ve sosyal medya dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu süreçte, gözaltı durumları merak konusu oldu.

DUYGU ÖZASLAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında, birçok ünlü ismin ifadesi alınacak ve kan örnekleri analiz edilecek. Bu süreçte, sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın da dosyada yer alıyor olması, merak uyandırdı. Gözaltı kararlarına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, soruşturmanın seyri yakından takip ediliyor.

DUYGU ÖZASLAN KİMDİR?

Youtuber olarak sektöre giren ve internet ünlüsü olan Duygu Özaslan, Instagram’da 1.9 milyon takipçiye sahip. Ünlü markalarla işbirliği yapan Duygu Özaslan’ın yaşı, nereli olduğu merak ediliyor. Duygu Özaslan 17 Nisan 1991 yılında İstanbul’da doğdu.

İspanyol Dili ve Edebiyatı’nı kazanan Özaslan, internete adım atmasıyla bölümünü yarıda bıraktı.

Duygu Özaslan, 2022 yılında basketbolcu Maxim Mutaf ile Fransa’da evlendi.

DUYGU ÖZASLAN KAÇ YAŞINDA?

Duygu Özaslan 34 yaşında.

DUYGU ÖZASLAN NERELİ?

Duygu Özaslan İstanbulludur.

DUYGU ÖZASLAN KİMİNLE EVLİ?

Duygu Özaslan, basketbolcu Maxim Mutaf ile evli.

DUYGU ÖZASLAN NEREDEN MEZUN?

Duygu Özaslan, üniversite mezunu değildir. Üniversitede İspanyol Dili ve Edebiyatı'nı yarıda bırakmıştır.

