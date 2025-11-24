MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Duygu Özaslan o sözleriyle tepki çekti! 'Bebek arabası mı köpek mi?'

Duygu Özaslan, katıldığı programda “Bir bebek arabasıyla bir köpek arasında seçim yapmam gerekirse, köpeği severim” sözleri sosyal medya uygulaması X'te tepki çekti.

Duygu Özaslan o sözleriyle tepki çekti! 'Bebek arabası mı köpek mi?'

Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dalga konusu olan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan Berfu Yenenler'in programına konuk oldu.

Can Maxim Mutaf ile evli olan fenomen programda söylediği sözlerle X'in en çok konuşulan isimleri arasına girmeyi başardı.

Duygu Özaslan o sözleriyle tepki çekti! Bebek arabası mı köpek mi? 1

Duygu Özaslan'ın, katıldığı programda "Çocuk sever misin?" sorusuna "Bir bebek arabası bir tane de köpek varsa, köpeği severim" demesi sosyal medyada gündem oldu.

Fenomenin bu yorumu, özellikle X (eski Twitter) kullanıcıları arasında büyük tartışma yarattı. Bazı takipçiler, sözleri esprili bulurken, bazıları ise eleştirilerini dile getirdi. Açıklama kısa sürede çok sayıda paylaşım ve yorum aldı.

Duygu Özaslan o sözleriyle tepki çekti! Bebek arabası mı köpek mi? 2

Duygu Özaslan'a "Saygısız","Düşünmeden konuşmuş", "Komik olduğunu sanıyor" eleştirileri de geldi.

Mynet Anket Duygu Özaslan'ın Sözleri Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Katılıyorum komik bir yanıt!
Saygısız bir açıklama, hoş değil.
Bu anket 5 saat 37 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski sevgilisinin arkadaşıyla aşk yaşıyor! İlan ettiEski sevgilisinin arkadaşıyla aşk yaşıyor! İlan etti
İlk soruda elendi! Soruyu görenler 'yok artık' dediİlk soruda elendi! Soruyu görenler 'yok artık' dedi
Anahtar Kelimeler:
Duygu Özaslan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.