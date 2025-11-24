Duygu Özaslan o sözleriyle tepki çekti! 'Bebek arabası mı köpek mi?'

Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dalga konusu olan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan Berfu Yenenler'in programına konuk oldu.

Can Maxim Mutaf ile evli olan fenomen programda söylediği sözlerle X'in en çok konuşulan isimleri arasına girmeyi başardı.

Duygu Özaslan'ın, katıldığı programda "Çocuk sever misin?" sorusuna "Bir bebek arabası bir tane de köpek varsa, köpeği severim" demesi sosyal medyada gündem oldu.

Fenomenin bu yorumu, özellikle X (eski Twitter) kullanıcıları arasında büyük tartışma yarattı. Bazı takipçiler, sözleri esprili bulurken, bazıları ise eleştirilerini dile getirdi. Açıklama kısa sürede çok sayıda paylaşım ve yorum aldı.

Duygu Özaslan'a "Saygısız","Düşünmeden konuşmuş", "Komik olduğunu sanıyor" eleştirileri de geldi.