Duygu Sarışın gönlünü ünlü profesöre kaptırdı! ''Aşk yaradı''

Çağatay Ulusoy ile yaşadığı uzun süreli birliktelikle uzun süre gündemde kalan Duygu Sarışın şimdilerde Prof. Dr. Mete Atatüre ile aşk yaşıyor. Dizisi final yapan Duygu Sarışın soluğu sevgilisinin yanında Londra'da alacak.

Öznur Yaslı İkier

Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemde olan ünlü oyuncu Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy ile 7 yıllık birlikteliğinin ardından gönlünü Prof. Dr. Mete Atatüre'ye kaptırdı.

Son olarak rol aldığı 'Ben Leman' dizisi final yapan güzel oyuncu dizisinin bitmesini fırsat bilip soluğu sevgilisinin yanında alacak.

Nişantaşı'nda görüntülenen Sarışın, "İzmir'deydim, yeni geldim. Sonra Londra'ya gideceğim. Dönüş biletini almadım" dedi.

Prof. Dr. Mete Atatüre ile birlikte olan oyuncu, "Yalnız mı gideceksiniz beyefendi orada mı?" sorusuna, "Beyefendi orada" yanıtını verdi.

Neşeli haliyle dikkat çeken Sarışın, Londra seyahati için alışveriş yaptı. Ünlü isme sosyal medyada; 'aşk yaradı' yorumları yapıldı.

