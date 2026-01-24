Duygu Sarışın gönlünü ünlü profesöre kaptırdı! ''Aşk yaradı''

Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemde olan ünlü oyuncu Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy ile 7 yıllık birlikteliğinin ardından gönlünü Prof. Dr. Mete Atatüre'ye kaptırdı.

Son olarak rol aldığı 'Ben Leman' dizisi final yapan güzel oyuncu dizisinin bitmesini fırsat bilip soluğu sevgilisinin yanında alacak.

Nişantaşı'nda görüntülenen Sarışın, "İzmir'deydim, yeni geldim. Sonra Londra'ya gideceğim. Dönüş biletini almadım" dedi.

Prof. Dr. Mete Atatüre ile birlikte olan oyuncu, "Yalnız mı gideceksiniz beyefendi orada mı?" sorusuna, "Beyefendi orada" yanıtını verdi.

Neşeli haliyle dikkat çeken Sarışın, Londra seyahati için alışveriş yaptı. Ünlü isme sosyal medyada; 'aşk yaradı' yorumları yapıldı.