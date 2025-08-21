MAGAZİN

Ebrar Karakurt saçlarını sıfıra vurdurmuştu! Şimdi ise...

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Saçlarını sıfıra vurduran Ebrar uzayan saçlarını sarıya boyattı.

Kubra Akalın

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt hem başarılı kariyeri hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Ebrar Karakurt sson günlerde imaj değişikliğiyle de konuşuluyordu. Bugüne kadar sarı, kumral, pembe, yeşil tonlarını deneyen ve zaman zaman saçlarını kazıtan Karakurt geçtiğimiz günlerde saçlarını sıfıra vurdurdu.

Ebrar Karakurt saçlarını sıfıra vurdurmuştu! Şimdi ise... 1

Saçlarındaki imaj değişikliklerine bir yenisini daha ekleyen Ebrar Bugüne şimdi tekrar sarıya boyattı.

Ebrar Karakurt saçlarını sıfıra vurdurmuştu! Şimdi ise... 2

Sosyal medyada başarılı voleybolcunun tarzına ise beğeni yağdı.

