Ebrar Karakurt saçlarını sıfıra vurdurmuştu! Şimdi ise...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt hem başarılı kariyeri hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Ebrar Karakurt sson günlerde imaj değişikliğiyle de konuşuluyordu. Bugüne kadar sarı, kumral, pembe, yeşil tonlarını deneyen ve zaman zaman saçlarını kazıtan Karakurt geçtiğimiz günlerde saçlarını sıfıra vurdurdu.

Saçlarındaki imaj değişikliklerine bir yenisini daha ekleyen Ebrar Bugüne şimdi tekrar sarıya boyattı.



Sosyal medyada başarılı voleybolcunun tarzına ise beğeni yağdı.