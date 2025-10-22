Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Murat Özdemir ile Elif Buse Doğan'ın otel iddiası gündemdeydi! Güzel türkücü sonunda patladı

Rıza Sarraf’tan boşandıktan sonra Şubat 2024’te Dubai’de iş insanı Murat Özdemir ile nikah masasına oturan Ebru Gündeş, kısa sürede ikinci kez hayal kırıklığı yaşadı.

Gündeş, “fikren ve ruhen anlaşamadıklarını” belirterek evlilik birliğinin sona erdiğini açıklamış ve çift geçtiğimiz günlerde tek celsede boşanmıştı.

Boşanmanın ardından Murat Özdemir ve türkücü Elif Buse Doğan'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları gündeme geldi. İkilinin geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde birlikte eğlenirken görüntülendiği, Özdemir’in sevgilisinin sahne aldığı mekanda da onu yalnız bırakmadığı öne sürüldü.

'BİRLİKTE OTELDE KALIYORLAR'

Ebru Gündeş’in, evli olduğu süreçte Murat Özdemir’in Elif Buse Doğan ile mesajlarını yakaladıktan sonra mahkemeye koştuğu iddia edildi. Hatta Özdemir ve Doğan’ın yaklaşık bir aydır Kuruçeşme’de bir otelde kaldığı da söylentiler arasındaydı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Elif Buse Doğan tüm bu iddialar sonrası sessizliğini bozdu. Doğan; haberlere konu olan kişi ile on gün önce arkadaş grubum aracılığıyla tanıştığım doğrudur. Bunun dışında yazılan ve paylaşılan tüm iddialar tamamen yalandır ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Aile kurumuna ve geleneksel değerlere sonuna kadar bağlı biri olarak, “boşanmaya sebep olduğum” yönündeki iftiraları ortaya atan ve iddialarını ispatlayamayan herkes hakkında yasal süreci sonuna kadar sürdüreceğimi kamuoyuna bildiririm.'' açıklamasında bulundu.