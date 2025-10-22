MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Murat Özdemir ile Elif Buse Doğan'ın otel iddiası gündemdeydi! Güzel türkücü sonunda patladı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşandığı iş insanı Murat Özdemir'in türkücü Elif Buse Doğan ile ilişki yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin Kuruçeşme’de bir otelde kaldıkları bile söylendi. Güzel türkücü iddialar sonrası sessizliğini bozdu.

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Murat Özdemir ile Elif Buse Doğan'ın otel iddiası gündemdeydi! Güzel türkücü sonunda patladı
Öznur Yaslı İkier

Rıza Sarraf’tan boşandıktan sonra Şubat 2024’te Dubai’de iş insanı Murat Özdemir ile nikah masasına oturan Ebru Gündeş, kısa sürede ikinci kez hayal kırıklığı yaşadı.

Gündeş, “fikren ve ruhen anlaşamadıklarını” belirterek evlilik birliğinin sona erdiğini açıklamış ve çift geçtiğimiz günlerde tek celsede boşanmıştı.

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Murat Özdemir ile Elif Buse Doğan ın otel iddiası gündemdeydi! Güzel türkücü sonunda patladı 1

Boşanmanın ardından Murat Özdemir ve türkücü Elif Buse Doğan'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları gündeme geldi. İkilinin geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde birlikte eğlenirken görüntülendiği, Özdemir’in sevgilisinin sahne aldığı mekanda da onu yalnız bırakmadığı öne sürüldü.

'BİRLİKTE OTELDE KALIYORLAR'

Ebru Gündeş’in, evli olduğu süreçte Murat Özdemir’in Elif Buse Doğan ile mesajlarını yakaladıktan sonra mahkemeye koştuğu iddia edildi. Hatta Özdemir ve Doğan’ın yaklaşık bir aydır Kuruçeşme’de bir otelde kaldığı da söylentiler arasındaydı.

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Murat Özdemir ile Elif Buse Doğan ın otel iddiası gündemdeydi! Güzel türkücü sonunda patladı 2

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Elif Buse Doğan tüm bu iddialar sonrası sessizliğini bozdu. Doğan; haberlere konu olan kişi ile on gün önce arkadaş grubum aracılığıyla tanıştığım doğrudur. Bunun dışında yazılan ve paylaşılan tüm iddialar tamamen yalandır ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Aile kurumuna ve geleneksel değerlere sonuna kadar bağlı biri olarak, “boşanmaya sebep olduğum” yönündeki iftiraları ortaya atan ve iddialarını ispatlayamayan herkes hakkında yasal süreci sonuna kadar sürdüreceğimi kamuoyuna bildiririm.'' açıklamasında bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sağlık sorunları yaşıyordu! Avrupa Yakası'nın Gaffur'u son hali ortaya çıktıSağlık sorunları yaşıyordu! Avrupa Yakası'nın Gaffur'u son hali ortaya çıktı
Boşanır boşanmaz aşk iddiası yayıldı! Sessizliğini bozdu Boşanır boşanmaz aşk iddiası yayıldı! Sessizliğini bozdu

Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş Murat Özdemir Elif Buse Doğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Menzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldiler

Menzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldiler

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.