Ebru Şallı’nın oğlu Beren 22 yaşında! Yakışıklılığıyla herkesi mest etti

2002 yılında iş insanı Harun Tan ile nikah masasına oturan ve 2013 yılında anlaşmalı olarak boşanan Ebru Şallı'nın bu evliliğinden Pars ve Beren adını verdiği iki oğlu dünyaya geldi.

2020 yılında küçük oğlu Pars’ı henüz 9 yaşındayken lenfoma nedeniyle kaybeden Şallı büyük acı yaşadı.

Zor güleri atlatmaya çalışan model, sosyal medya hesabından büyük oğlu Beren ile yeni pozlarını paylaştı.

YORUM YAĞDI

Oğlunun 22'nci yaş gününe özel duygusal bir paylaşım yapan Ebru Şallı'nın kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ebru Şallı'ya sosyal medyada; 'iyi ki doğmuş', 'abla kardeş gibiler', 'oğlun çok yakışıklı' gibi yorumlar yapıldı.