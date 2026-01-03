Ebru Şallı’nın oğlu Beren koca delikanlı oldu! Anne oğul pozlarına yorum yağdı

2002 yılında iş insanı Harun Tan ile nikah masasına oturan ve 2013 yılında anlaşmalı olarak boşanan Ebru Şallı'nın bu evliliğinden Pars ve Beren adını verdiği iki oğlu dünyaya geldi.

2020 yılında küçük oğlu Pars’ı henüz 9 yaşındayken lenfoma nedeniyle sebebiyle kaybeden Şallı büyük acı yaşadı.

Zor güleri atlatmaya çalışan model, sosyal medya hesabından oğlu Beren ile yeni pozlarını paylaştı.

BEĞENİ YAĞDI

Yeni yıl karelerini peş peşe yayınlayan Ebru Şallı’nın oğlu ile pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Anne oğula sosyal medyada; 'Allah nazarlardan korusun sizi', 'Maşallah canım', 'Abla kardeş gibiler' şeklinde yorumlar yapıldı.