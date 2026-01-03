MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ebru Şallı’nın oğlu Beren koca delikanlı oldu! Anne oğul pozlarına yorum yağdı

Ünlü manken Ebru Şallı, Harun Tan ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan ile yeni karelerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Anne oğulun yeni yıl pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ebru Şallı’nın oğlu Beren koca delikanlı oldu! Anne oğul pozlarına yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

2002 yılında iş insanı Harun Tan ile nikah masasına oturan ve 2013 yılında anlaşmalı olarak boşanan Ebru Şallı'nın bu evliliğinden Pars ve Beren adını verdiği iki oğlu dünyaya geldi.

2020 yılında küçük oğlu Pars’ı henüz 9 yaşındayken lenfoma nedeniyle sebebiyle kaybeden Şallı büyük acı yaşadı.

Ebru Şallı’nın oğlu Beren koca delikanlı oldu! Anne oğul pozlarına yorum yağdı 1

Zor güleri atlatmaya çalışan model, sosyal medya hesabından oğlu Beren ile yeni pozlarını paylaştı.

Ebru Şallı’nın oğlu Beren koca delikanlı oldu! Anne oğul pozlarına yorum yağdı 2

BEĞENİ YAĞDI

Yeni yıl karelerini peş peşe yayınlayan Ebru Şallı’nın oğlu ile pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ebru Şallı’nın oğlu Beren koca delikanlı oldu! Anne oğul pozlarına yorum yağdı 3

Anne oğula sosyal medyada; 'Allah nazarlardan korusun sizi', 'Maşallah canım', 'Abla kardeş gibiler' şeklinde yorumlar yapıldı.

Ebru Şallı’nın oğlu Beren koca delikanlı oldu! Anne oğul pozlarına yorum yağdı 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Servetiyle gündemde! 300'ü aşkın ev, 12 dükkan, spor kompleksi...Servetiyle gündemde! 300'ü aşkın ev, 12 dükkan, spor kompleksi...
Daha başlamadan başrol krizi yaşandı! Tazminat ödetti Daha başlamadan başrol krizi yaşandı! Tazminat ödetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.