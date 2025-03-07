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  4. Ebru Şancı 28 adet çileğin fiyatını açıkladı! 180 sterlin yani 8 bin 250 TL

Ebru Şancı 28 adet çileğin fiyatını açıkladı! 180 sterlin yani 8 bin 250 TL

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.03.2025 07:27
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Alpaslan Öztürk ile evlenen ve zaman zaman yurt dışında olan Ebru Şancı daha önce üzüm fiyatını paylaşarak gündeme gelmişti. Ebru Şancı şimdi de 28 adet çileğin 180 sterlin olduğunu paylaşarak gündeme geldi.

Ebru Şancı 28 adet çileğin fiyatını açıkladı! 180 sterlin yani 8 bin 250 TL

Eski manken Ebru Şancı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 17 yaşındayken Brezilya'daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci seçilen Şancı, 2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile dünyaevine girmiş ve modelliği bırakmıştı.

Son dönemde futbolcu kocasıyla yaptığı komik paylaşımlarla dikkat çeken Ebru Şancı gelinlik moda evine sahip. Bu iş için sık sık yurt dışına giden Ebru Şancı buradaki meyve fiyatlarıyla şaşkınlık yaşıyor.

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Daha önce üzüm ve kavunun fiyatını paylaşan Ebru Şancı şimdi de çileğin fiyatıyla şaştı kaldı.

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28 adet çileğin 180 sterlin yani 8 bin 250 TL ettiğini paylaşan Şancı sosyal medyada gündem oldu.

Şancı daha önce de 'Meşhur japon üzümü 75 sterlin, yani 3 bin 450 TL" diyerek paylaşım yaparak gündeme gelmişti. Sonra ise kavunu paylaşarak 150 sterlin olduğunu yazmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Alpaslan Öztürk Ebru Şancı
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