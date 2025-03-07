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  4. Ebru Şancı Londra'dan paylaştı! Futbolcu eşi dekoltesini ima edip Ramazan'ı hatırlattı

Ebru Şancı Londra'dan paylaştı! Futbolcu eşi dekoltesini ima edip Ramazan'ı hatırlattı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.03.2025 14:08
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Bir dönem podyumların en çok aranan isimlerinin başında gelen Ebru Şancı futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlendikten sonra modellik kariyerini bıraktı. Londra'dan pozlarını paylaşan eski modele kocası Ramazan'ı hatırlattı.

Ebru Şancı Londra'dan paylaştı! Futbolcu eşi dekoltesini ima edip Ramazan'ı hatırlattı

Eski manken Ebru Şancı, 2015 yılında Eyüpsporlu futbolcu Alpaslan Öztürk ile hayatını birleştirdi. Çiftin, ikiz kızları Mila ve Ceylin ile bir oğulları olan Kürşad Fırat, sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça takipçilerini güldürmeyi başarıyor.

Ebru Şancı sosyal medyada sık sık futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile dalga geçtiği anları da paylaşıyor.

Eski model son olarak Londra sokaklarından paylaşım yaptı ama bu paylaşım kocasının pek de hoşuna gitmedi.

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Öztürk eşinin pozlarını görünce gözünden minik dekoltesi de kaçmadı. Futbolcu "Ramazan Londra’ya uğramıyor mı Ebru Şancı Öztürk" yazdı.

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Eski model ise buna "Seferiyim ben" yanıtını verdi.

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Ebru Şancı daha önce bir açıklamasında "Benim kocam biraz atarlı bir adam. Birisi bana 10 saniyeden fazla bakınca 'Ne bakıyorsun' diye atarlanır. Ben bela aramıyorum. Zaten Alpaslan içki de içmiyor o yüzden gece çıkmıyoruz" demişti.

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Ebru Şancı
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