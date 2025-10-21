MAGAZİN

Ebru Yaşar ödül törenine damga vurdu! Filistin sözleri takdir topladı

İstanbul İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen 2. Türkiye Kadın Zirvesi, “Geleceğin kadın inşası ve ilham veren kadınlar” temasıyla gerçekleştirildi. Ebru Yaşar, “Yılın İlham Veren Müzik Sanatçısı” ödülüne layık görüldü. Ünlü isim geceye konuşmasıyla damga vurdu.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul İş İnsanları Derneği (İSTİNDER) tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 2. Türkiye Kadın Zirvesi, “Geleceğin Kadın İnşası & İlham Veren Kadınlar” temasıyla gerçekleştirildi.

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, “Yılın İlham Veren Müzik Sanatçısı” ödülüne layık görüldü. Ödül töreni öncesinde düzenlenen panele konuk olan Ebru Yaşar, Demet Sabancı Çetindoğan, Cem Ciritci, Sena Suerdem Camcı ve Milli para yüzücü Defne Kurt ile birlikte sahne aldı.

Panelde müzik yolculuğu boyunca kadın kimliği, sanat ve başarı üzerine kişisel deneyimlerini paylaşan sanatçı, ilham veren hikâyesiyle ilgi gördü.

Panelin ardından düzenlenen törende “Yılın İlham Veren Müzik Sanatçısı” ödülü takdim edilen Ebru Yaşar, ödül konuşmasında kadın dayanışmasının önemine vurgu yaptı. Ebru Yaşar, “Günün birinde ilham veren bir kadın olabileceğimi hiç düşünmemiştim. Ama zamanla fark ettim ki hayatta kalabilme mücadelesi, henüz bir öğrenciyken bile hayallerimin peşinden gitme inadı ve yıllar boyu çalışma azmi birilerinin hayatına dokunmuş, farkında olmadan ilham vermiş” dedi.

“FİLİSTİN’DE YAŞAMAK İÇİN DİRENEN KADINLARI ANIYORUM”

Törende Filistinli kadınları da anan sanatçı, “Bugün burada, kendi yolunu çizen, emek veren, pes etmeyen tüm kadınları selamlıyorum. Ve dünyanın bir başka köşesinde, Filistin’de yaşamak için direnen kadınları da kalbimle anıyorum. Filistin anneleri tüm dünyaya örnek oluyor. Onların gücü Filistin’in direnişini omuzluyor. Kadının sevgisi ve umudu hiçbir sınır tanımıyor.” dedi ve konuşmasını, “Hepimizin birbirine ilham verdiği, dayanışmanın hiç eksilmediği bir gelecek diliyorum” sözleriyle tamamladı.

