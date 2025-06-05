Ece Dizdar ile Serdar Orçin evleniyor! Tarih belli oldu

Ünlü oyuncu Ece Dizdar uzun süredir kendisi gibi oyuncu Serdar Orçin ile birliktelik yaşıyor. Geçen ay beraberliklerinin 5. yılını kutlayan ünlü çift şimdilerde düğün hazırlıklarına başladılar.

Sosyal medya sayfasından “Geri sayım” sayan Ece Dizdar ve Serdar Orçin Fenerbahçe’de ailelerinin ve dostlarının katıldığı bir düğün yapacak.

TARİH BELLİ OLDU

Çift düğün davetiyelerini yakın dostlarıyla paylaşmaya başladı bile. Ece Dizdar ile Serdar Orçin çifti 20 Haziran'da nikah masasına oturacak.

Ece Dizdar daha önce katıldığı bir programda ilişkisi hakkında şu açıklamaları yapmıştı; "Şimdilerde en büyük kabusum Serdar'ı kaybetmek. İlk defa birine bu kadar bağlanıyorum ve onu kaybetmek beni parçalar. Serdar'ın yanında kendimi kendim gibi yaşıyorum buna kötü yönlerim de dahil. Önceleri ben sevemiyormuşum sevme kapasitem artık daha yüksek" dedi.