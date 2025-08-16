MAGAZİN

Ece Erken eski kocasını paylaştı! "Yine bir şans verdim" diyerek anlattı

Yıllardır eski eşi Serkan Uçar ile nafaka sorunları yaşayan Ece Erken, bu kez şaşırttı. Ünlü sunucu, Eymen ve babasını paylaştı. Eski kocasının ilk kez özel ders parasını ödediğini duyurdu.

Kubra Akalın

Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Sinan Akçıl ile yaşadığı kısa süreli birlikteliği de bitiren Ece Erken gündemden düşmüyor. Ünlü sunucu Ece Erken, 2014 yılında evlenip bir yıl sonra boşandığı eski eşi Serkan Uçar ile yaşadığı sorunları sık sık gündeme taşıyordu. Daha önce “Herkes baba olabilir ama herkes babalık yapamaz” diyerek nafaka bile ödemediğini iddia ettiği Uçar hakkında bu kez dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"ÖZEL DERS PARASINI ÖDEDİ"

Sosyal medya hesabından oğulları Eymen ve Serkan Uçar’ın bir arada olduğu fotoğrafı paylaşan Erken, “Yine bir şans verdim. Buraya iş görüşmesine gelmişti, Eymen ile de görüştü. Sonuçta 10 yaşına kadar ben büyüttüm ama Eymen artık her şeyin farkında. Serkan da bence büyüdü, halasının da aracı olmasıyla işler düzeldi. İlk defa özel ders parasını ödedi” ifadelerini kullandı.

“Baba-oğul ilişkilerine karışmak istemiyorum” diyen Erken, yeniden bir araya gelme ihtimallerine ise kapıyı tamamen kapattı. Ünlü sunucu, “Tekrar beraber olma durumu kesinlikle yok. Dünyada tek insan kalsa bile mümkün değil. Benim tek istediğim babalık görevini yapması” dedi.

Ece Erken
