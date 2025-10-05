Ece Erken önce paylaştı sonra sildi! O sözler Sinan Akçıl'ın yeni oyuncu sevgilisine mi?

MYNET DETAY- Özel hayatıyla da gündeme gelen Ece Erken'in, şarkıcı Sinan Akçıl ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. "Eniştem" dediği Akçıl ile el ele görüntülenen Erken'in aşkı ise kısa sürdü.

Erken’in yaklaşık 1.5 aydır birlikte olduğu Akçıl ile ayrılığı sonrası şu mesajı paylaşması dikkat çekmişti:

''Tadımı kaçıran kimseyi istemiyorum, huzursuzluk veren hiçbir olayın içinde olmak istemiyorum. Bana iyi gelmeyen insanlarla bir arada kalmak istemiyorum. Kaostan, kötülükten, ajitasyondan çok sıkıldım. Yaşasın kendi halindelik, yaşasın sakinlik.''

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam eden Ece Erken, son olarak Instagram'ın hikaye bölümünden yazdığı sözlerle dikkat çekti.

Ünlü sunucunun yazdıktan sonra hesabından kaldırdığı o mesaj:

''Hayatım ya sen oyuncu değilsin ki, hiç oyuncu olmadın ki. Eski sevgililerinden bahseden veya arada kalan bir kadınsın sadece. Sen hiçbir zaman meslek sahibi olmadın. Ne diyeyim daha senin bir mesleğin yok.''

"SABAHIN 6'SINDA MESAJ ATIYORDU"

Erken'in paylaştıktan sonra sildiği mesajını kimin için yazdığı merak konusu oldu.

Ece Erken'in o sözleri Aslıhan Karalar için yazıp yazmadığı merak edildi. Çünkü Erken geçtiğimiz günlerde yayınında Sinan Akçıl ve Aslıhan Karalar'ın sevgili olduğunu söyleyerek "Ben Sinan'la birlikteyken sabahın 6' sında Sinan'a mesaj atıyordu" iddiasında bulunmuştu.