MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ece Erken önce paylaştı sonra sildi! O sözler Sinan Akçıl'ın yeni oyuncu sevgilisine mi?

Sinan Akçıl ile yaşadığı kısacık aşkla gündem olan Ece Erken birine çok sinirlendi. Ece Erken'in paylaşıp sildiği mesaj kimeydi? Ece Erken o sözleri Aslıhan Karalar'a mı söyledi?

Ece Erken önce paylaştı sonra sildi! O sözler Sinan Akçıl'ın yeni oyuncu sevgilisine mi?
Kubra Akalın

MYNET DETAY- Özel hayatıyla da gündeme gelen Ece Erken'in, şarkıcı Sinan Akçıl ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. "Eniştem" dediği Akçıl ile el ele görüntülenen Erken'in aşkı ise kısa sürdü.

Erken’in yaklaşık 1.5 aydır birlikte olduğu Akçıl ile ayrılığı sonrası şu mesajı paylaşması dikkat çekmişti:

Ece Erken önce paylaştı sonra sildi! O sözler Sinan Akçıl ın yeni oyuncu sevgilisine mi? 1

''Tadımı kaçıran kimseyi istemiyorum, huzursuzluk veren hiçbir olayın içinde olmak istemiyorum. Bana iyi gelmeyen insanlarla bir arada kalmak istemiyorum. Kaostan, kötülükten, ajitasyondan çok sıkıldım. Yaşasın kendi halindelik, yaşasın sakinlik.''

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam eden Ece Erken, son olarak Instagram'ın hikaye bölümünden yazdığı sözlerle dikkat çekti.

Ünlü sunucunun yazdıktan sonra hesabından kaldırdığı o mesaj:

''Hayatım ya sen oyuncu değilsin ki, hiç oyuncu olmadın ki. Eski sevgililerinden bahseden veya arada kalan bir kadınsın sadece. Sen hiçbir zaman meslek sahibi olmadın. Ne diyeyim daha senin bir mesleğin yok.''

"SABAHIN 6'SINDA MESAJ ATIYORDU"

Erken'in paylaştıktan sonra sildiği mesajını kimin için yazdığı merak konusu oldu.

Ece Erken önce paylaştı sonra sildi! O sözler Sinan Akçıl ın yeni oyuncu sevgilisine mi? 2

Ece Erken'in o sözleri Aslıhan Karalar için yazıp yazmadığı merak edildi. Çünkü Erken geçtiğimiz günlerde yayınında Sinan Akçıl ve Aslıhan Karalar'ın sevgili olduğunu söyleyerek "Ben Sinan'la birlikteyken sabahın 6' sında Sinan'a mesaj atıyordu" iddiasında bulunmuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yemeğe deri külotla katıldı! Görenler şaştı kaldıYemeğe deri külotla katıldı! Görenler şaştı kaldı
Reha Muhtar Boğaz manzaralı yalısını satıyor! İstediği para dudak uçuklattıReha Muhtar Boğaz manzaralı yalısını satıyor! İstediği para dudak uçuklattı

Anahtar Kelimeler:
Ece Erken Sinan Akçıl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.