Ece Gürsel'in erkek arkadaş itirafı gündem oldu! 'Üstüyle koltuğa oturunca...'

Manken ve şarkıcı Ece Gürsel, sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlar ve özel hayatıyla zaman zaman gündeme geliyor. Ünlü isim bu defa katıldığı bir programda yaptığı 'erkek arkadaş' itirafıyla dikkat çekti. Ece Gürsel'in canlı yayındaki anları kısa sürede gündem oldu.

Öznur Yaslı İkier

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla zaman zaman gündeme gelen ünlü manken Ece Gürsel bu defa katıldığı bir programdaki açıklamalarıyla adından söz ettirdi.

Ece Gürsel in erkek arkadaş itirafı gündem oldu! Üstüyle koltuğa oturunca... 1

İTİRAFI ŞAŞIRTTI

Ece Gürsel ''Erkek arkadaşımla dışardan eve girdiğimizde üstüyle koltuğa oturunca o kadar irite oluyorum ki.'' diye konuştu. Programın sunucusu bu sözleri şaşkınlıkla karşılayıp 'Üstüyle, neyle oturacak?' diye sordu.

Ece Gürsel in erkek arkadaş itirafı gündem oldu! Üstüyle koltuğa oturunca... 2

Gürsel; 'Git önce bir üstünü başını çıkar, duşunu al, temiz ol önce' dedi. Programdaki bu anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ece Gürsel in erkek arkadaş itirafı gündem oldu! Üstüyle koltuğa oturunca... 3

Ece Gürsel'in açıklamalarına; 'Dışardan gelince zaten kadın erkek olsun bence üstünü değiştirmeli', 'Doğru söylemiş', 'Dışardan geldiğinde o kıyafetlerle oturmak nasıl rahatsız olmuyorlar' gibi yorumlar yapıldı.

Ece Gürsel
