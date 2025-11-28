Ece Gürsel'in erkek arkadaş itirafı gündem oldu! 'Üstüyle koltuğa oturunca...'

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla zaman zaman gündeme gelen ünlü manken Ece Gürsel bu defa katıldığı bir programdaki açıklamalarıyla adından söz ettirdi.

İTİRAFI ŞAŞIRTTI

Ece Gürsel ''Erkek arkadaşımla dışardan eve girdiğimizde üstüyle koltuğa oturunca o kadar irite oluyorum ki.'' diye konuştu. Programın sunucusu bu sözleri şaşkınlıkla karşılayıp 'Üstüyle, neyle oturacak?' diye sordu.

Gürsel; 'Git önce bir üstünü başını çıkar, duşunu al, temiz ol önce' dedi. Programdaki bu anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ece Gürsel'in açıklamalarına; 'Dışardan gelince zaten kadın erkek olsun bence üstünü değiştirmeli', 'Doğru söylemiş', 'Dışardan geldiğinde o kıyafetlerle oturmak nasıl rahatsız olmuyorlar' gibi yorumlar yapıldı.