MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ece Seçkin yeni yıl hazırlığını paylaştı! Ultra lüks eviyle gündem oldu

Dillere pelesenk olan şarkıları ve iddialı sahne tarzıyla adından söz ettiren Ece Seçkin şimdi de lüks eviyle gündem oldu. Yeni yıl hazırlığı yapan Seçkin o anlarını 'Kimse bizi yılbaşı süsü konusunda geçemez' notu ile yayınladı.

Ece Seçkin yeni yıl hazırlığını paylaştı! Ultra lüks eviyle gündem oldu
Öznur Yaslı İkier

Seslendirdiği şarkılar ve cesur sahne tarzıyla sıkça gündeme gelen ünlü şarkıcı Ece Seçkin şimdi de ultra lüks eviyle adından söz ettirdi.

Seçkin, yeni yıl hazırlığı yapıp evini baştan sona süsledi. Ünlü şarkıcı o anlarını sosyal medya hesabından 'Kimse bizi yılbaşı süsü konusunda geçemez' notu ile yayınladı.

Ece Seçkin yeni yıl hazırlığını paylaştı! Ultra lüks eviyle gündem oldu 1

Ünlü şarkıcının lüks evini görenler hayran kaldı. Seçkin'e sosyal medyada; 'bu nasıl ev?', 'evi çok güzelmiş', 'ev değil saray yavrusu' gibi yorumlar yapıldı.

Ece Seçkin yeni yıl hazırlığını paylaştı! Ultra lüks eviyle gündem oldu 2

Ünlü popçu Ece Seçkin, 4 yıldır birlikte olduğu pilot Çağrı Terlemez ile 2021 yılında nikah masasına oturmuştu.

Ece Seçkin yeni yıl hazırlığını paylaştı! Ultra lüks eviyle gündem oldu 3

Ece Seçkin yeni yıl hazırlığını paylaştı! Ultra lüks eviyle gündem oldu 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günlerce yoğun bakımda kaldı! Son durumu...Günlerce yoğun bakımda kaldı! Son durumu...
Taksici utanmadan itiraf etti! "Oğlum biraz kendine gel" deyip...Taksici utanmadan itiraf etti! "Oğlum biraz kendine gel" deyip...

Anahtar Kelimeler:
Ece Seçkin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.