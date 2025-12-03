Ece Seçkin yeni yıl hazırlığını paylaştı! Ultra lüks eviyle gündem oldu

Seslendirdiği şarkılar ve cesur sahne tarzıyla sıkça gündeme gelen ünlü şarkıcı Ece Seçkin şimdi de ultra lüks eviyle adından söz ettirdi.

Seçkin, yeni yıl hazırlığı yapıp evini baştan sona süsledi. Ünlü şarkıcı o anlarını sosyal medya hesabından 'Kimse bizi yılbaşı süsü konusunda geçemez' notu ile yayınladı.

Ünlü şarkıcının lüks evini görenler hayran kaldı. Seçkin'e sosyal medyada; 'bu nasıl ev?', 'evi çok güzelmiş', 'ev değil saray yavrusu' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü popçu Ece Seçkin, 4 yıldır birlikte olduğu pilot Çağrı Terlemez ile 2021 yılında nikah masasına oturmuştu.