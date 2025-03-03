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Edip Akbayram'ın cenazesiyle ilgili yıllar önce söylediği o sözler gündemde! "Beni seven, son yolculuğuma uğurlayacak dostlarım..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.03.2025 14:05
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Edip Akbayram, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 75 yaşında aramızdan ayrılan usta sanatçının yıllar önce söylediği sözler gündeme geldi. Edip Akbayram' röportaj sırasında cenaze töreniyle ilgili bakın ne demiş...

Edip Akbayram'ın cenazesiyle ilgili yıllar önce söylediği o sözler gündemde! "Beni seven, son yolculuğuma uğurlayacak dostlarım..."

Edip Akbayram, zatürre tedavisi sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle kaldırıldığı hastanede uzun süre yoğun bakımda kaldı. Uzun süredir tedavisi süren Edip Akbayram'dan 2 Mart akşamı acı haber geldi. Usta sanatçı 75 yaşında hayata veda etti.
52 gün boyunca hastanede tedavi gören Edip Akbayram'ın yıllar önce verdiği bir röportajda yeniden gündeme geldi.

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Edip Akbayram'ın röportaj sırasında cenaze töreniyle ilgili "Beni seven, son yolculuğuma uğurlayacak dostlarımın, arkadaşlarımın içinden geçen düşüncelerdir. İster alkışlarla gönderirler, ister çiçeklerle gönderirler, ister hiçbir şey yapmayarak gönderebilirler. Bu o anki bir doğaçlama olayıdır yani'' ifadeleri dikkat çekti.

Onun için kural bozmuştu! Son röportaj... Onun için kural bozmuştu! Son röportaj...

CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ

Sanatçı Edip Akbayram için 4 Mart Salı günü saat 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda tören düzenlenecek. Törenin ardından Teşvikiye Camii’ndeki öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından sanatçının cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Edip Akbayram
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