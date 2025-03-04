Edip Akbayram'ın son röportajı ortaya çıktı! Sözleri gündem oldu! 'Yaşayan ölüdür o'

Sanatçı Edip Akbayram, 52 gündür tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini kapadı.

Vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan Edip Akbayram bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek olan usta sanatçının son röportajı da ortaya çıktı.

Akbayram'ın röportajındaki ''12.500 TL maaş alıp üstüne bir de kira ödeyen adamın ruhsal durumunu düşünebiliyor musunuz? Yaşayan ölüdür o. Kahvaltıda peynir, zeytin, bal, kaymak göremez. Ben ondan dolayı mutsuzum. Bireysel mutluluk bir şey getirmiyor. Toplumsal mutluluk önemlidir. Ben 1 kilo kıyma yiyebiliyorsam komşum da en az 250 gram yesin. Bana imrenmesin. Biz hayatımız boyunca bunların mücadelesini verdik. Bütün şarkılarımda ezilen insanların yanında oldum. '' sözleri yeniden gündem oldu.

Edip Akbayram'ın bu sözlerine sosyal medyada; 'Haklıydın üstad', 'Çok doğru', 'Halkın içinden biriydi', 'Mekanın Cennet olsun' gibi yorumlar yapıldı.