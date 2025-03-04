Usta sanatçı Edip Akbayram'a veda! Gözyaşları sel oldu

Türk müziğinin usta seslerinden Edip Akbayram, 75 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefatı Türkiye'yi yasa boğdu.

Edip Akbayram için ilk tören Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda başladı.

Törenin ardından Teşvikiye Camii’ndeki öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından sanatçının cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

Törene dakikalar kala Edip Akbayram'ın sevenleri salonu doldurmaya başladılar. Cenaze törenine; Ercan Kesal, Sinan Özen, Onur Akın gibi isimler geldi.

'CANIMIN YARISINI KAYBETTİM'

46 yıllık hayat arkadaşı, unutulmaz sanatçı Edip Akbayram’ı uğurlayan Ayten Akbayram, “Türkiye çok değerli bir evladını kaybetti. Ben de canımın yarısını kaybettim.” ifadelerini kullandı.

Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram konuşmakta güçlük çekti. Türkü Akbayram tören boyunca gözyaşlarını tutamadı.

'BU SEVGİ HİÇBİR HAZİNEYLE ÖLÇÜLEMEZ'

Töreninde açıklamalar yapan Zülfü Livaneli Edip Akbayram için 'Halkın gönlünde öyle bir sevgi bıraktı ki... Bu sevgi de hiçbir hazineyle ölçülemez herhalde.' diye konuştu.

Livaneli sözlerine şöyle devam etti; "Bir ara Edip Akbayram kendisine 'sanatçı müsveddesi' diyen birisine, şimdi adını hatırlamıyorum, ona verdiği cevabı hatırlıyorum.

Edip Akbayram demişti ki, 'Ben bugüne kadar 10-15 başbakan gördüm. Şu kadar bakan, bu kadar milletvekili gördüm. Hiçbirinin adını hatırlamıyorum. Ama bizim türkülerimiz ayakta' demişti." ifadelerini kullandı. Livaneli'nin bu sözleri alkış topladı.

'MİLLİ YAS İLAN EDİLMELİ'

Törende açıklamalar yapan Onur Akın 'Halkın böyle bir sevgisini kazanmış bir değer... Bence şuan Türkiye’de milli yas ilan edilmeli. Bütün bayraklar yarıya insin. Edip Akbayram için 3 günlük yas ilan edilsin. Halkımızın başı sağ olsun' dedi.

'DURUŞU VE OMURGASI OLAN BİR İNSANDI'

Törende konuşan Sinan Özen 'Duruşuyla, tavrıyla örnek bir insandı. Duruşu ve omurgası olan, halkın içinde göz hizasından bakan bir insandı. Gerçekten emekçinin yanındaydı.' ifadelerini kullandı.

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

"Aldırma Gönül", "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", “Bekle Bizi İstanbul” başta olmak üzere milyonların gönlünde yer etmiş daha onlarca şarkısıyla tanınan; Türk müziğinin özgün sesi, güçlü yorumu, duygusal şarkıları ve mütevazı kişiliğiyle kalplerde yer eden Edip Akbayram, 1950’de Gaziantep’te dünyaya gözlerini açtı. Sanatçı, Henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı. Akbayram'ın müziğe ilgisi de çocuk yaşlarda başladı, henüz lise öğrencisiyken kurduğu orkestrada hem çaldı, hem söyledi. İlk plağı “Kendim Ettim, Kendim Buldum”u da o yıllarda çıkardı..Sanatçının zirveye uzanan öyküsü şöyle gelişti:

1968’de hayallerinin peşinden İstanbul’a gitti. 3 yıl sonra girdiği Altın Mikrofon yarışmasında Aşık Veysel’in şiirinden esinlenerek besteledği “Kükredi Çimenler”le birinci oldu. Ardından “Aldırma Gönül”, “Garip”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi şarkılarla büyük satış rakamları elde etti. 80’li yıllarda TRT’ye çıkması yasaklandı. Ancak 90’larda yeni bir çıkış yaptı ve "Türküler Yanmaz" albümüyle toplumsal sorunlara dikkat çekti. Kendi deyimiyle ‘kalıcı bir şeyler’ yapmak istiyordu. Öyle de oldu.

Geniş halk kitlelerine ulaşan usta sanatçı, 20’den fazla albüm, 15’ten fazla 45’likle unutulmaz şarkılara imza attı. Altın plak ödüllü sanatçı, 50 yılı aşan kariyerinde 250’den fazla ödül kazandı.

Öte yandan Edip Akbayram, 1979 yılında Ayten Akbayram ile evlendi. Çiftin Türkü Akbayram ve Ozan Akbayram adında iki çocuğu bulunuyor.