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Edis, Dua Lipa'yı İstanbul'a davet etti

Edis, Avrupa'nın en prestijli müzik etkinliklerinden biri olan Kosova Sunny Hill festivalinde, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile aynı sahneyi paylaştı.

Edis, Dua Lipa'yı İstanbul'a davet etti
Öznur Yaslı İkier

1–3 Ağustos tarihleri arasında Priştina'da gerçekleşen festivalin açılış gününde sahne alan Edis, Dua Lipa’dan hemen önce binlerce müzikseverin karşısına çıktı.

Edis, performansı sırasında İngilizce yaptığı konuşmada seyircinin gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür ederek, Kosova’daki bu dev sahnede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Edis, Dua Lipa yı İstanbul a davet etti 1

Konser öncesi kuliste Dua Lipa ile bir araya gelen Edis, karşılıklı hayranlıklarını paylaştıkları samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Edis, ayrıca Dua Lipa’yı İstanbul’a davet etti. Lipa ise İstanbul’a gelmeyi çok istediğini söyledi.

Edis, Dua Lipa yı İstanbul a davet etti 2

Festivalin kurucusu ve Dua Lipa’nın menajeri Dukagjin Lipa, Edis’i bizzat davet ederek bu anlamlı işbirliğini mümkün kıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Dua Lipa edis
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